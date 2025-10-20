AfD vrea ca Donald Trump să devină cetățean de onoare al unui district din Germania

Familia lui Trump își are originile în Kallstadt, un mic sat viticol situat pe „Ruta Vinului” din landul Renania-Palatinat, care face parte din districtul Bad Dürkheim, informează agenția de presă dpa.

Bunicii săi au emigrat de acolo la New York la sfârșitul secolului al XIX-lea.

„Motivul propunerii noastre în consiliul districtual este faptul că Donald Trump a adus pace în conflictul dintre Israel și Gaza și a asigurat eliberarea ostaticilor israelieni și a celor opt ostatici germani”, a declarat pentru agenția dpa liderul local al grupului AfD, Thomas Stephan, menționând originile lui Trump în regiune.

Districtul a confirmat că grupul AfD a depus o astfel de propunere. Consiliul urmează să o discute și să ia o decizie în cadrul ședinței din 29 octombrie.

Administratorul districtului, Hans-Ulrich Ihlenfeld, a spus că nu dorește să anticipeze decizia consiliului, dar a adăugat că nu își poate imagina ca propunerea AfD să obțină o majoritate.

„Indiferent dacă cineva și-ar dori sau sau nu ca Donald Trump să fie cetățean de onoare, problema titlului de cetățean de onoare și posibilele criterii pentru acordarea lui trebuie discutate temeinic în comisiile districtuale”, a declarat politicianul conservator Ihlenfeld.