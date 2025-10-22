Turcia dorește avioane de luptă occidentale pentru a-și recâștiga avantajul regional. Ce modele sunt de interes strategic

Turcia caută modalități rapide de a-și consolida forțele aeriene, discutând cu aliații săi occidentali despre achiziția unor avioane de luptă de ultimă generație, inclusiv Eurofighter Typhoon, F-16 și, pe termen lung, F-35, potrivit unor surse apropiate discuțiilor.

Țara, membră NATO și cu a doua cea mai mare armată din alianță, a semnat în iulie un acord preliminar pentru achiziția a 40 de avioane Eurofighter Typhoon.

Ankara încearcă acum să obțină un lot de aparate second-hand din statele din Golf și o derogare din partea Washingtonului, care blochează în prezent orice contract de acest tip din cauza sancțiunilor impuse după ce Turcia a cumpărat sisteme antiaeriene rusești S-400, scrie Reuters.

Oficiali turci spun că recentele atacuri israeliene asupra Iranului, Siriei, Libanului și Qatarului au amplificat preocupările Ankarei privind propria vulnerabilitate aeriană.

Israelul dispune de una dintre cele mai puternice flote aeriene din lume, cu sute de avioane F-15, F-16 și F-35 livrate de SUA.

Răcirea relațiilor cu SUA

Președintele Recep Tayyip Erdogan a criticat dur Israelul pentru acțiunile sale din Gaza și din regiune, relațiile dintre cele două țări deteriorându-se la cel mai scăzut nivel din ultimii ani.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Turcia că sprijină grupuri rebele și reprezintă o amenințare pentru securitatea israeliană.

În același timp, Grecia, rival tradițional al Turciei în estul Mediteranei, urmează să primească primele avioane F-35 în următorii trei ani, o evoluție care intensifică competiția aeriană dintre cele două țări.

În trecut, piloții greci și turci s-au angajat frecvent în confruntări aeriene deasupra Mării Egee.