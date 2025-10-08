Turcia redesenează harta energetică a Europei, slăbind dominația gazelor rusești

Până acum, Moscova și Teheranul au contat pe Turcia ca pe ultima lor mare piață europeană pentru gaze, după ce majoritatea țărilor Uniunii Europene au renunțat la importurile rusești. Însă Ankara își propune să reexporte către Europa gazul natural lichefiat (GNL) importat și producția proprie, în timp ce va consuma intern gazul rusesc și iranian – strategie care ar putea contribui la eliminarea completă a energiei rusești din Europa în următorii trei ani.

Producția internă și importurile de GNL ale Turciei ar putea acoperi peste jumătate din cererea națională, estimată la 53 de miliarde de metri cubi anual, până la sfârșitul lui 2028. „Turcia a transmis că va profita de abundența globală de gaz natural lichefiat”, a declarat Sohbet Karbuz, expert al Organizației Mediteraneene pentru Energie și Climă, citat de Reuters.

România și Ungaria, printre beneficiari

Compania de stat BOTAS a semnat deja acorduri pentru a furniza României și Ungariei volume mici de gaze, parte a planului de a transforma Turcia într-un hub regional de tranzacționare.

Deși Rusia rămâne principalul furnizor al Turciei, cota sa de piață s-a redus de la peste 60% acum două decenii la 37% în prima jumătate a anului 2025.

În plus, contractele pentru volume mari de gaze prin conductele Blue Stream și TurkStream, totalizând 22 de miliarde de metri cubi anual, se apropie de expirare, iar contractul cu Iranul, de 10 miliarde de metri cubi pe an, va expira la mijlocul anului viitor.

„Turcia va căuta termeni mai flexibili și volume mai mici pentru a-și diversifica sursele”, a explicat expertul citat. Guvernul turc a semnat deja acorduri de 43 de miliarde de dolari pentru importuri de GNL din SUA, inclusiv un contract pe 20 de ani cu grupul elvețian Mercuria Energy, unul dintre cele mai mari din lume.

Se desprinde Ankara de gazul rusesc?

Capacitatea de import GNL a Turciei a ajuns la 58 de miliarde de metri cubi anual, suficientă pentru a-i acoperi întreaga cerere, potrivit bursei naționale de energie. Deși gazul rusesc continuă să curgă la capacitate maximă, analiștii consideră că BOTAS ar putea opri complet importurile din Rusia în 2-3 ani.

Moscova nu împărtășește însă această viziune: „Gazul rusesc este competitiv și oferă un surplus pe care BOTAS îl poate folosi pentru a pune presiune pe alți furnizori”, a explicat Alexei Belogoriev, director adjunct al Institutului pentru Energie și Finanțe din Moscova.

Ministrul turc al energiei, Alparslan Bayraktar, a declarat în octombrie că Turcia trebuie să cumpere gaz „de la toți furnizorii disponibili, inclusiv Rusia, Iran și Azerbaidjan”, dar a subliniat că „gazul natural lichefiat (GNL) american oferă alternative mai ieftine”.

Noul intermediar energetic al regiunii

Cu o producție internă tot mai mare, importuri masive de gaz natural lichefiat american, contracte mai flexibile și ambiția de a deveni hub regional, Turcia își consolidează poziția în piața energetică. Dacă Ankara își duce planul la capăt, Rusia și Iranul ar putea pierde o parte din influența economică și politică asupra regiunii, iar țara ar deveni un intermediar-cheie între Asia, Orientul Mijlociu și Europa, controlând o parte semnificativă din fluxurile de energie.

În locul celei dominate de Rusia, piața europeană a gazelor s-ar reconfigura sub o umbrelă turco-occidentală.

Dincolo de gaze, însă, Ankara menține legături economice profunde cu Moscova: compania rusă Rosatom construiește prima centrală nucleară a Turciei, iar Rusia rămâne principalul furnizor de țiței și motorină al țării.