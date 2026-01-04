Prima pagină » Social » Trei intervenții ale pompierilor în Timiș pentru scăpări de gaze

Duminică, pompierii bănățeni au informat că în județul Timiș au intervenit în trei situații în care s-au înregistrat scăpări de gaz.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
04 ian. 2026, 15:19, Social

„Duminică, 04.01.2026, în jurul orei 13:50, am fost anunțați despre miros de gaz într-un bloc (10 etaje) situat pe Strada Constructorilor din Timișoara”, se arată în informarea transmisă de ISU Timiș. 

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospecială de primă intervenție si comandă, precum și echipajul CBRN.

La sosirea la fața locului,  pompierii au constatat miros de gaz într-un singur apartament, provenit de la centrala termică. La momentul transmiterii știri, aceștia au acționat pentru ventilarea spațiului. 

Echipajul CBRN a efectuat măsurători în apartament, nefiind identificate valori peste limitele normale.

„În jurul orei 14:00, am fost anunțați despre scăpări de gaz în fața unui imobil din orașul Buziaș, Strada Matei Corvin”, se arată în informarea transmisă de pompieri.

La locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul Stației Buziaș care au constatat scăpări de gaz provenite de la contor; aceștia au contact distribuitor local de gaze naturale. 

„În jurul orei 14:20, pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara s-au deplasat pe strada Măslinul, unde se simte miros de gaz pe casa scării dintr-un bloc (4 etaje + Mansardă)”, se arată în informarea transmisă de ISU Timiș. 

La sosirea pompierilor la locul evenimentului, aceștia au constatat scăpări de gaz pe casa scării.

Pompierii au ventilat spațiul. La locul evenimentului se află o echipă de intervenție Delgaz; a fost oprită alimentarea cu gaz . Nu sunt persoane evacuate, potrivit pompierilor. 

Pompierii ISU Timiș au făcut recomandări

Pentru a preveni producerea unor situații de urgență, amintim cetățenilor obligativitatea respectării următoarelor măsuri de siguranță:

  • Verificați periodic instalațiile de gaze și apelați doar la personal autorizat pentru orice intervenție, revizie sau verificare tehnică.
  • Instalați detectoare de gaz și monoxid de carbon în locuință.
  • În cazul în care simțiți miros de gaz, întrerupeți imediat alimentarea, deschideți ferestrele pentru ventilare; nu acționați întrerupătoarele electrice și părăsiți zona în condiții de siguranță.
  • Solicitați intervenția echipajelor specializate apelând numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

