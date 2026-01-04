Trei intervenții ale pompierilor în Timiș pentru scăpări de gaze

„Duminică, 04.01.2026, în jurul orei 13:50, am fost anunțați despre miros de gaz într-un bloc (10 etaje) situat pe Strada Constructorilor din Timișoara”, se arată în informarea transmisă de ISU Timiș.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospecială de primă intervenție si comandă, precum și echipajul CBRN.

La sosirea la fața locului, pompierii au constatat miros de gaz într-un singur apartament, provenit de la centrala termică. La momentul transmiterii știri, aceștia au acționat pentru ventilarea spațiului.

Echipajul CBRN a efectuat măsurători în apartament, nefiind identificate valori peste limitele normale.

„În jurul orei 14:00, am fost anunțați despre scăpări de gaz în fața unui imobil din orașul Buziaș, Strada Matei Corvin”, se arată în informarea transmisă de pompieri.

La locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul Stației Buziaș care au constatat scăpări de gaz provenite de la contor; aceștia au contact distribuitor local de gaze naturale.

„În jurul orei 14:20, pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara s-au deplasat pe strada Măslinul, unde se simte miros de gaz pe casa scării dintr-un bloc (4 etaje + Mansardă)”, se arată în informarea transmisă de ISU Timiș.

La sosirea pompierilor la locul evenimentului, aceștia au constatat scăpări de gaz pe casa scării.

Pompierii au ventilat spațiul. La locul evenimentului se află o echipă de intervenție Delgaz; a fost oprită alimentarea cu gaz . Nu sunt persoane evacuate, potrivit pompierilor.

Pompierii ISU Timiș au făcut recomandări

Pentru a preveni producerea unor situații de urgență, amintim cetățenilor obligativitatea respectării următoarelor măsuri de siguranță: