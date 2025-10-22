Vicepreşedintele SUA: Israel nu este un stat client. Este un partener şi un aliat

Vicepreşedintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat miercuri, la Ierusalim, că Israel nu este un „stat client” al Washingtonului, ci un partener strategic al Americii. Declaraţia a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă susţinute alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu, în Ierusalimul de Vest.

„Nu vrem un stat client şi Israelul nu este aşa ceva. Vrem un partener. Vrem un aliat”, a spus Vance, într-un discurs care a avut ca scop reafirmarea sprijinului administraţiei Trump pentru statul israelian, dar şi a unei dorinţe de echilibru în relaţiile bilaterale.

Vance a adăugat că preşedintele Donald Trump „crede că Israelul poate juca un rol de lider puternic în regiune”, ceea ce ar permite Statelor Unite „să adopte o poziţie mai discretă” în Orientul Mijlociu.