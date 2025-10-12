România are deficit comercial pe unele dintre cele mai importante categorii de alimente şi băuturi, respectiv carne de porc, peşte, lactate şi brânzeturi sau fructe şi legume. Acest fapt înseamnă că românii sunt forţaţi să consume mai mult bunuri din import.

România a avut o producţie de 2 milioane de tone de legume anul trecut şi pentru a-şi acoperi consumul, circa 40% din necesar a venit din import. Aşa s-a întâmplat şi în anii trecuţi. Astfel, în perioada august 2022 – august 2025, România a importat legume de aproape 2,4 miliarde de euro din toată lumea, conform calculelor ZF pe baza datelor Eurostat şi 740 de milioane de euro a fost valoarea celor din afara Uniunii Europene. În acelaşi timp, a importat fructe de 3 miliarde de euro, iar din afara statelor membre de 720 de milioane de euro, mai arată sursa citată.

„Prăpastia“ dintre soldul ISD-urilor din comerţ (în ansamblul său, nu există date defalcate) şi industria de alimente, băuturi şi ţigări reprezintă o explicaţie relevantă pentru creşterea constantă a deficitului comercial de produse alimentare (fără animale vii şi cereale), care a ajuns la peste 6 mld. euro anul trecut. România are deficit comercial pe unele dintre cele mai importante categorii de alimente şi băuturi, respectiv carne de porc, peşte, lactate şi brânzeturi sau fructe şi legume. Acest fapt înseamnă că românii sunt forţaţi să consume mai mult bunuri din import.

Pe lângă deficit, pare că multe fructe și legume vin în țară și cu nereguli fis­cale

„Pentru operaţiunile de import derula­te în perioada august 2022 – august 2025, au fost identificate nereguli fiscale pentru măr­furile clasificate la capitolele 07 şi 08 (fructe şi legume – n. red.) care provin din urmă­toa­rele ţări de origine: India, Indonezia, Israel, Liban, Iran şi Turcia“, au spus re­prezentanţii Autorităţii Vamale Române pentru ZF.

În cei trei ani, din aceste ţări, România a importat 794.100 de tone de fructe şi legu­me, adică în medie peste 800 de camioane în fiecare lună, iar valoarea lor a fost de peste 900 de milioane de euro, conform cal­culelor ZF făcute pe baza datelor Eurostat, biroul european de statistică. ZF a luat în calcul perioada august 2022 – august 2025, la care s-a referit Autoritatea Vamală Română privind importurile de fructe şi legume.

„Din analiza acestor operaţiuni de pu­ne­re în liberă circulaţie reiese că meto­dele de fraudă fiscală, identificate de Autorita­tea Va­mală în momentul efectuării contro­lului asupra mărfurilor, au fost: declararea măr­fu­rilor la un cod tarifar eronat sau de­cla­ra­rea unei ţări de origine eronată, cu scopul elu­dării taxelor vamale sau a taxelor anti­dum­p­ing, prezentarea unor certificate de origine neconforme şi declararea inco­rec­tă a codului de preferinţe, pentru a bene­ficia de taxe va­ma­le preferenţiale şi nein­clu­derea cheltuie­lilor de manipulare în termi­nal pen­tru a influenţa valoarea în vamă a mărfuri­lor“, au explicat reprezentanţii auto­rităţii. Aceştia menţionează că vor re­ve­ni ulterior cu tipul de mărfuri la care s-au identificat nereguli, în ce vămi, cât şi care este valoarea totală a pagubei pentru Ro­mânia, evaziune pe care guvernul Bolojan doreşte să o reducă.

În prezent, dintre ţările asiatice, cele mai multe fructe şi legume vin din Turcia. După Turcia, Iran şi India se bat pentru locul al doilea la importuri, mai ales la fruc­te, din ţările asiatice. Din Turcia, tomatele ocupă unul dintre locurile fruntaşe, dar şi avocado se află printre tipurile de produse în creştere la nivel de importuri. Libanul, Israelul şi Indonezia sunt furnizori mai mici de fructe şi legume pentru România.