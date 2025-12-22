Eurostat: România, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la consumul de fructe și legume, deși are terenuri fertile

România înregistrează unul dintre cele mai reduse niveluri de consum de fructe și legume din Uniunea Europeană, arată ultimele date Eurostat.

Aproape 75% dintre români nu mănâncă nici măcar o porție de fructe sau legume pe zi, iar 24% consumă între 1 și 4 porții zilnic.

Doar 2,4% dintre români ating recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății de 5 porții pe zi, arată datele Eurostat, prelucrate de Monitorul Social.

În ciuda resurselor agricole, România contribuie doar cu 1,9% la producția UE de legume și 5,4% la producția de fructe, deși deține 8,1% din terenul arabil al Uniunii și 4,2% din populație.

Această subproducție crește dependența de importuri și menține prețurile ridicate pentru cetățenii cu venituri mici, informează Eurostat.

Situația României este într-un contrast puternic cu media UE27: 33% dintre europeni nu consumă zilnic nicio porție de fructe sau legume, 55% consumă între 1 și 4 porții, iar 12% ating 5 porții pe zi.

Chiar și în Europa Centrală și de Est, România rămâne în urma țărilor precum Cehia, Polonia sau Bulgaria la acest capitol. Cercul vicios arată că dacă producția este scăzută, atunci apar dependență de importuri, prețuri mari și consum redus.

Distribuția terenului agricol ar permite, teoretic, acoperirea unei părți semnificative din necesarul intern de fructe și legume.

România utilizează 12,8 milioane hectare, adică 8,1% din terenul agricol al Uniunii, dar produce mult sub potențial: 1,9% din legumele UE și 5,4% din fructe.

În comparație, Polonia produce 16% din fructele UE și 8% din legume, folosind doar 9% din terenul arabil, ceea ce arată eficiența mult mai mare a altor țări din regiune.

Impactul asupra sănătății publice și economiei este, de fapt, semnificativ.

Consumul redus de fructe și legume crește riscul bolilor netransmisibile și afectează productivitatea. OMS recomandă cel puțin 400 g pe zi, echivalentul a 5 porții, însă România are cea mai mică proporție de populație care respectă această țintă în UE.

Problema nu poate fi rezolvată decât prin intervenții coordonate ale statului și agricultorilor, alături de strategii de informare a cetățenilor despre alimentația sănătoasă.

O politică integrată, cu obiective anuale de producție și consum, ar putea reduce dependența de importuri, stabiliza prețurile și crește accesul pentru gospodăriile vulnerabile.

România dispune de potențial agricol major pentru a-și crește rapid producția și consumul de fructe și legume. Totuși, acest aspect necesită politici publice coerente, investiții și sprijin pentru consumatorii cu venituri reduse.