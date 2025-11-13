Nutriționist japonez: Cinci fructe pe care să le mănânci zilnic pentru imunitate, longevitate și sănătatea pielii 

Dieta la nivel mondial s-a schimbat în rău: produsele semi-preparate și ultraprocesate au câștigat teren în detrimentul alimentelor proaspete. Fructele și legumele, în schimb, continuă să fie asociate cu o sănătate mai bună și o longevitate mai mare. Ambele au o densitate nutrițională ridicată, în schimbul unui număr redus de calorii, notează El Espanol.

Nutriționista și expertă în longevitate Michiko Tomioka, născută și crescută în Japonia înainte de a pleca să profeseze în SUA, a dorit să explice cum fructele ne pot ajuta să trăim mai mult și mai bine, folosind exemple din țara sa natală.

Tomioka a crescut în Nara, înconjurată de livezi și ferme: pepeni verzi, kaki, smochine și multe alte exemple au făcut parte din copilăria ei. Așa cum își amintește chiar ea, „fructele făceau parte din anotimpuri, tradiții, sărbători și chiar din medicină”.

Și acest ultim punct este important, deoarece diverse studii au găsit relații între alimentele pe care le consumăm și contribuția lor la longevitatea noastră.

Mărul are 90 de varietăți de soiuri

Primul fruct pe care îl evidențiază nutriționista este mărul. Este ușor de găsit peste 90 de varietăți de mere, deși majoritatea oamenilor se concentrează doar pe cele tipice: Fuji, Gala, Honeycrisp sau Granny Smith.

Nutriționista recomandă să încercăm diferite varietăți de mere pentru a obține o gamă mai largă de nutrienți. Ea le consumă cu coajă pentru a beneficia de mai multe fibre, deși le adaugă și sub formă de felii în salate sau chiar în preparate precum supe.

În al doilea rând, Michiko alege fructele citrice, precum clementinele, portocalele, lămâile și lime-urile. Sunt fructe bogate în flavonoide și carotenoide, antioxidanți cunoscuți care protejează celulele și întăresc sistemul imunitar. Ele oferă, de asemenea, cantități semnificative de vitamine C, A și acid folic, fără a uita de micronutrienți precum potasiu și fibre.

Din nou, ne sfătuiește cum să le consumăm: nu doar sub formă de suc, deoarece acesta nu conține fibre și poate crește nivelul zahărului din sânge, ci consumând fructul întreg sau chiar sub formă de coajă rasă pentru salate, produse de patiserie sau ceai. Cojile conțin cantități mari de folat, riboflavină, tiamină și calciu, așa că nu ar trebui să le aruncăm mereu.

Fructele de pădure se consumă în sezon

În al treilea rând sunt fructele de pădure: căpșuni, afine, mure, zmeură și goji. Sunt fructe sărace în calorii, dar bogate în vitamine și fibre, precum și în antioxidanți precum antocianinele. Afinele, în special, au demonstrat beneficii la nivel cerebral și cardiovascular, în timp ce fructele de goji sunt bogate în betacaroten, asociat cu o mai bună sănătate oculară.

În acest caz, Tomioka recomandă să le consumăm în sezon, dar amintește și că este posibil să avem fructe de pădure tot anul, congelate, fiind ideale pentru smoothie-uri.

În al patrulea rând vin kaki, fructe bogate în vitaminele A, C și fibre solubile și insolubile, potasiu și polifenoli precum tanini și flavonoide. Toate aceste compuși au fost legați de un mai bun control al colesterolului și tensiunii arteriale, precum și de sănătatea oculară și a pielii. Există două tipuri de kaki: varietatea Fuyu, care nu provoacă constipație, și varietatea Hachiya, care este astringentă și se recomandă să fie consumată complet coaptă sau uscată.

Smochinele ajută la digestia proteinelor

În final, în al cincilea rând, nutriționista ne vorbește despre smochine, cunoscute în Japonia ca „ichijiku” sau „fruct fără floare”. Aceste fructe sunt bogate în fibre, vitamine, minerale și fitoestrogeni, care pot contribui la îmbunătățirea sănătății feminine. În plus, conțin ficină, o enzimă care ajută la digestia proteinelor.

Totodată, smochinele au demonstrat beneficii atât în controlul colesterolului, cât și în reducerea inflamației de grad scăzut. În acest sens, Michiko folosește smochine proaspete și uscate în salate, supe, deserturi și gemuri datorită gustului dulce.