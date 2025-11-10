Cercetătorii au descoperit un posibil aliat natural pentru o memorie mai bună. Ce arată un studiu

O echipă de oameni de știință de la Institutul de Tehnologie Shibaura din Tokyo a descoperit că flavonolii ar putea fi cheia pentru îmbunătățirea memoriei și a somnului, dacă ar exista o modalitate de a face organismul să absoarbă mai mult din aceștia.

Studiul a arătat că o singură doză „a stimulat regiunile creierului implicate în memorie și reglarea somnului-veghe și a crescut activitatea nervoasă simpatică, o reacție la stres”, scrie DPA.

Deși flavonolii se găsesc și în alte alimente, inclusiv cafea, vin și multe legume, aceștia au „o biodisponibilitate slabă”, adică doar „o fracțiune” din ceea ce se ingerează ajunge în fluxul sanguin, limitând impactul lor potențial, potrivit cercetătorilor.

Gustul „astringent” al multor alimente și băuturi bogate în flavenoli ar putea fi însă esențial, întrucât pare că acesta este cel care stimulează creierul. Acest rezultat a apărut cel puțin în testele efectuate pe șoareci, care „au prezentat o activitate motorie mai mare, un comportament exploratoriu și o îmbunătățire a capacității de învățare și a memoriei” atunci când li s-au administrat flavonoli.

Consumul de flavonoli pare să provoace o creștere a dopaminei, care joacă un rol important în memorie, stres și starea de spirit.

Dintre toate fructele de pădure, studiul a arătat că murele ar fi cea mai bună sursă de flavonoli, urmate de afine și zmeură. Studii anterioare au indicat o legătură între consumul constant de alimente bogate în flavonoli și reducerea riscului de a dezvolta cancer de sân, colon și prostată.