Dacă uiți numele persoanelor la scurt timp după ce le-ai cunoscut, psihologia spune că ai aceste caracteristici

Deși acest lucru ar putea părea un indiciu al faptului că avem o memorie proastă, psihologia estimează că ai putea avea o serie de caracteristici particulare.

Concentrat pe conversație, nu pe nume

În primul rând, experții explică că acest lucru se poate datora faptului că ești mai concentrat pe conversație sau pe prezența celeilalte persoane decât pe numele în sine. Deși acest lucru poate fi un dezavantaj în anumite situații, realitatea este că este un simbol al faptului că ești un bun partener de conversație.

În general, persoanele care au dificultăți în a-și aminti numele au de obicei o memorie foarte bună pentru a-și aminti fețele. De fapt, unii cercetători indică faptul că acesta este un simbol al moștenirii evolutive, deoarece pentru supraviețuire era mai important să-ți amintești fața cuiva decât numele.

Mai atent la alte detalii

Când uiți numele unei persoane pe care tocmai ai cunoscut-o, poate părea că nu ești interesat, dar, de fapt, este exact opusul. Probabil că nu ai reușit să-ți amintești numele cuiva pentru că ești mult mai atent la alte detalii, cum ar fi povestea personală a acelei persoane, sau pentru că îți pasă ca ea să se simtă confortabil.

Acest lucru se traduce printr-un nivel ridicat de empatie și inteligență emoțională, deoarece încerci să te pui în locul celuilalt.

Pe de altă parte, experții spun că acest lucru este probabil un indiciu al faptului că nu urmezi normele și așteptările sociale. Dacă acest lucru nu te obsedează prea mult, este normal să acorzi mai multă importanță altor aspecte atunci când cunoști pe cineva.

Atent la semnalele nonverbale

În cele din urmă, unii experți indică faptul că acest lucru se poate datora faptului că ești mai atent la semnalele nonverbale sau la energia pe care ți-o transmite cealaltă persoană. Acest lucru îți permite o mai mare capacitate de a „citi între rânduri” și de a învăța mai mult decât ceea ce se spune.