O afecțiune rară face ca ochii oamenilor să strălucească precum un brad de Crăciun

Se spune că Sfântul Nicolae are o sclipire în ochi, dar există o afecțiune reală care produce un efect similar la pacienți. Aceasta este numită în mod sugestiv „cataracta bradului de Crăciun”, potrivit Science Alert.

Este vorba despre o afecțiune rară, legată de vârstă, care îi ia adesea prin surprindere pe specialiști. Practic, ei văd cristalele strălucitoare, multicolore, suspendate în ochiul pacientului, iluminate de iluminare focală directă.

Un studiu descrie efectul pe care îl produc aceste cataracte ca „o serie spectaculoasă de cristale policromatice în formă de ac… dând aspectul unor lumini colorate care decorează ramurile ca un brad de Crăciun”.

Această strălucire de „brad de Crăciun” se formează atunci când calciul se acumulează în ochi, accelerând dezintegrarea proteinelor cristaline.

Descompunerea proteinelor duce la un exces de cistină, un aminoacid care, la concentrații mari, se cristalizează pentru a forma cioburi asemănătoare acului.

Lumina deviată produce o varietate de culori, inclusiv roz, verde, albastru, roșu și auriu, în funcție de unghiul sursei.

De obicei, afecțiunea nu reduce acuitatea vizuală a pacienților, dar este asociată cu, o tulburare care provoacă distrofie musculară.