România rămâne în octombrie pe primul loc în UE la nivelul inflaţiei, potrivit Eurostat

Datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat) arată că rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a coborât în octombrie la 2,5%, faţă de 2,6% în luna septembrie.

România rămâne, în continuare, statul din Uniune cu cea mai ridicată inflaţie, nivelul anual al creşterii preţurilor ajungând la 8,4%, conform datelor prezentate.

Cipru, Franţa şi Italia au înregistrat cele mai mici rate anuale ale inflaţiei, cu valori de 0,2%, 0,8% şi 1,3%. La extrema opusă se află România, Estonia şi Letonia.

În comparaţie cu septembrie 2025, inflaţia anuală a scăzut în cazul a 15 state membre, printre care şi România, unde s-a redus de la 8,6% la 8,4%. Trei ţări au avut o rată stabilă, iar în nouă state membre inflaţia s-a aflat pe creştere.

În zona euro, nivelul anual a coborât la 2,1% în octombrie, faţă de 2,2% în septembrie, uşor peste obiectivul pe termen mediu al Băncii Centrale Europene, fixat la 2%.

Serviciile au oferit cea mai mare contribuţie la inflaţia din zona euro, cu 1,54 puncte procentuale, urmate de alimente, alcool şi ţigări, cu 0,48 puncte procentuale. Preţurile la energie au avut un impact negativ de 0,08 puncte procentuale.