Inflația rămâne ridicată: 9,8% în octombrie

Rata anuală a inflației s-a menținut la 9,8% în luna octombrie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), valoare similară celei din luna precedentă – 8,6%.

Creșterea prețurilor continuă să fie alimentată de scumpirea mărfurilor nealimentare și a serviciilor, în timp ce alimentele au înregistrat o evoluție mai temperată.

Scumpiri mai mari la servicii și produse nealimentare

Cele mai afectate de inflație sunt mărfurile nealimentare și serviciile, care au crescut în medie cu aproape 11% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În schimb, alimentele s-au scumpit cu 7,6%, menținând o presiune constantă asupra bugetelor gospodăriilor.

Specialiștii avertizează că inflația ridicată continuă să erodeze puterea de cumpărare, în ciuda unei relative stabilizări a cursului valutar.

Prognozele BNR pentru perioada următoare

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul lui 2025, de la 8,4% la 8,8%, avertizând că există șanse să depășească chiar 9%.

Pe termen mediu, instituția estimează o reducere graduală a inflației, până la 3% la sfârșitul anului 2026, ușor sub prognoza anterioară de 3,4%.