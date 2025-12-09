Prima pagină » Economic » Eurostat: 1,1 miliarde de pasageri au călătorit anul trecut cu avionul în UE. Creștere de peste 8%

Numărul pasagerilor care au călătorit în 2024 cu avionul în Uninea Europeană a crescut cu peste 8% față de anul precedent și a ajuns la 1,1 miliarde, potrivit datelor Eurostat.
Eurostat: 1,1 miliarde de pasageri au călătorit anul trecut cu avionul în UE. Creștere de peste 8%
Foto: CNAB
Cosmin Pirv
09 dec. 2025, 11:39, Economic

Eurostat arată că, în 2024, numărul total al pasagerilor care au călătorit cu avionul în UE a fost de 1,1 miliarde, ceea ce reprezintă o creștere de 8,3 % față de 2023, când au fost înregistrați 973 de milioane de pasageri.

Datele arată că, în 2024, toate țările UE au înregistrat o creștere a numărului de pasageri transportați cu avionul față de 2023.

Cele mai mari creșteri au fost în Ungaria (19,2 %), Cehia (18,9 %) și Estonia (17,8 %), iar cele mai mici în Suedia (1,3 %), Bulgaria (3,8 %) și Franța și Irlanda (ambele 4,6 %).

În România, creșterea a fost sub media europeană.

Transportul aerian total de marfă și poștă în UE a înregistrat, de asemenea, o creștere de 8,7 % în 2024 față de 2023. Aceasta a fost determinată de o creștere de 10,8 % a transportului extra-UE, în timp ce transportul intra-UE a rămas aproape stabil, cu 0,1 %.

La nivel național, Ungaria (65,9 %), Cehia (43,7 %) și Grecia (36,7 %) au înregistrat cele mai mari creșteri, în timp ce numai Polonia (3,6 %) și Letonia (2,7 %) au înregistrat scăderi.

Topul aeroporturilor

În 2024, printre cele 10 aeroporturi din UE care au înregistrat cel mai mare număr de pasageri transportați s-au numărat Paris/Charles de Gaulle, cu 70,3 milioane de pasageri (4,3%), Amsterdam/Schiphol, cu 66,8 milioane de pasageri (8,0%), Madrid/Barajas, cu 66,1 milioane (9,9%), Frankfurt/Main, cu 61,5 milioane (3,7%) și Barcelona/El Prat, care a înregistrat 54,9 milioane (10,3%).

Roma/Fiumicino s-a clasat pe locul 6, cu 48,7 milioane de pasageri, dar a înregistrat cea mai mare creștere dintre primele 10 aeroporturi (20,8%). Athinai/Eleftherios Venizelos a avansat și a înlocuit Paris-Orly în 2024, asigurându-și locul 10 datorită unei creșteri semnificative a numărului de pasageri comparativ cu 2023 (19,6%).

