Turcia va monitoriza îndeaproape aplicarea acordului de încetare a focului din Gaza. Ce a declarat Recep Erdogan

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi că Turcia va „monitoriza îndeaproape” modul în care va fi aplicat acordul de încetare a focului din Gaza, rezultat al negocierilor din orașul egiptean Sharm el-Sheikh.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Erdogan s-a declarat „foarte mulțumit” de progresele realizate în cadrul discuțiilor, la care au participat Turcia, Qatar, Egipt și Statele Unite, pentru punerea în aplicare a primei etape a planului de încetare a focului propus de președintele Donald Trump.

Liderul turc i-a transmis „mulțumiri speciale” președintelui american, pe care l-a felicitat pentru „voința politică necesară pentru a încuraja guvernul israelian spre încetarea focului”.

„Vom urmări cu atenție implementarea meticuloasă a acordului și vom continua să contribuim la acest proces. În același timp, vom continua lupta până la crearea unui stat palestinian independent și suveran, cu granițele din 1967 și capitala la Ierusalimul de Est”, a declarat Erdogan.

Președintele turc și-a exprimat solidaritatea cu poporul palestinian, transmițându-le „salutări călduroase celor care, de doi ani, îndură suferințe de nedescris, trăiesc în condiții inumane și își pierd copiii, părinții și prietenii”.