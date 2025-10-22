Netanyahu respinge propunerea Turciei de a trimite forțe în Gaza

Într-o conferință de presă susținută alături de vicepreședintele american JD Vance, premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost întrebat despre posibilitatea ca forțe turce să fie desfășurate în Gaza, în cadrul unei misiuni internaționale de supraveghere a armistițiului.

„Vom decide împreună în această privință”, a declarat Netanyahu. „Am opinii foarte ferme despre asta. Vrei să ghicești care sunt?”, a adăugat el, sugerând clar opoziția sa față de implicarea Ankarei.

Relațiile dintre Israel și Turcia, odinioară apropiate, s-au deteriorat semnificativ de la începutul războiului din Gaza. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat în mod repetat atacurile israeliene, acuzând statul evreu de crime împotriva civililor palestinieni.

Turcia s-a oferit să participe la o forță internațională care să supravegheze aplicarea încetării focului, în cadrul planului american pentru Gaza, declarând că poate contribui cu personal militar sau civil.

Vicepreședintele JD Vance a afirmat marți că Turcia „poate juca un rol constructiv” în următoarea etapă a procesului de pace, însă reacția premierului Netanyahu arată că un acord privind implicarea Ankarei rămâne improbabil.