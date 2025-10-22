Primul summit UE–Egipt este axat pe economie, migrație și criza din Gaza

Conform AP, Egiptul și Uniunea Europeană organizează miercuri, la Bruxelles, primul lor summit, dedicat întăririi relațiilor economice și de securitate, precum și cooperării privind migrația și criza umanitară din Fâșia Gaza.

La reuniune participă președintele egiptean Abdel-Fattah el-Sissi, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Potrivit oficialilor europeni, urmează să fie anunțată creșterea asistenței economice pentru Egipt, precum și includerea acestuia în programul european Horizon Europe, un fond de 175 de miliarde de euro destinat cercetării și inovării în domenii precum tehnologia cuantică sau industria spațială.

Summitul are loc într-un context geopolitic tensionat, marcat de politicile protecționiste ale Statelor Unite și de restricțiile impuse de China asupra exporturilor strategice.

UE caută să consolideze relațiile cu statele din zona mediteraneană, de la Maroc la Turcia, în cadrul așa-numitului Pact pentru Mediterană, oferind sprijin financiar în schimbul unor măsuri menite să limiteze migrația spre Europa.

Egiptul se confruntă cu o inflație galopantă și cu efectele indirecte ale războiului din Gaza.

În discuțiile recente cu lideri europeni, președintele el-Sissi a declarat că planul de pace propus de președintele american Donald Trump reprezintă „ultima șansă” pentru stabilitatea regiunii și a reiterat sprijinul pentru soluția celor două state.

Uniunea Europeană, principalul partener comercial al Egiptului

În cadrul unui acord semnat anul trecut, Bruxellesul a promis un pachet de 7,4 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, investiții și sprijin pentru programe de migrație.

Fondurile au oferit o gură de oxigen economiei egiptene, grav afectată de pandemia de COVID-19, de efectele războiului din Ucraina și de scăderea veniturilor din Canalul Suez, cauzată de atacurile asupra transporturilor din Marea Roșie.

Chestiunea migrației rămâne una centrală în relația dintre Bruxelles și Cairo.

El-Sissi a subliniat, într-o întâlnire cu șefa diplomației europene Kaja Kallas, că Egiptul a împiedicat plecarea navelor cu migranți către Europa încă din 2016.

În același timp, organizațiile pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International, cer liderilor europeni să abordeze și problema drepturilor omului din Egipt, criticând detențiile arbitrare și procesele inechitabile împotriva opozanților regimului.