Focare de gripă aviară în Olanda: peste 200.000 de găini sacrificate

Guvernul a anunțat miercuri că virusul a fost depistat la o fermă avicolă din regiunea central-estică a țării, unde au fost instituite restricții de transport pe o rază de zece kilometri. Măsura afectează alte 26 de ferme din zonă.

Autoritățile au explicat că decizia urmărește limitarea răspândirii virusului, într-un moment în care Europa se confruntă din nou cu focare în mai multe state.

„Sacrificarea păsărilor din ferma afectată și restricțiile de mișcare sunt măsuri necesare pentru a preveni extinderea bolii”, a transmis guvernul într-o declarație, citată de Reuters.

Primul focar de gripă aviară din acest an a fost confirmat la începutul lunii octombrie, când autoritățile olandeze au dispus sacrificarea a aproximativ 71.000 de găini la o fermă din nordul țării. În urma acelui incident, Ministerul Agriculturii a emis săptămâna trecută un ordin național care obligă toate fermele de păsări din Olanda să țină păsările în interior și să anuleze expozițiile de păsări, ca măsură preventivă.

Risc ridicat în sezonul migrator

Potrivit Ministerului Agriculturii, riscul de răspândire este considerat „ridicat”, în special în timpul sezonului migrator, când contactul dintre păsările sălbatice și cele domestice devine mai probabil: „Păsările sălbatice reprezintă principala sursă de infecție pentru fermele comerciale”.

Olanda, unul dintre cei mai mari exportatori de carne și ouă de pasăre din Europa, a fost frecvent afectată de valuri de gripă aviară în ultimii ani. Deși riscul de transmitere la oameni este redus, virusul provoacă pierderi majore în sectorul avicol, iar „sacrificările preventive rămân principalul instrument de control al bolii”, au subliniat autoritățile.