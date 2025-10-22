Zelenski spune că propunerea lui Trump de a îngheța actualele linii ale frontului este „un compromis bun”

În timpul unei vizite la Oslo, parte a unui turneu pentru a solicita sprijin militar suplimentar, Zelenski a spus că propunerea făcută de președintele american Donald Trump este un „compromis bun”, dar se îndoiește că Putin va susține același lucru.

„Cred că a fost un compromis bun, dar nu sunt sigur că Putin îl va susține, și i-am spus acest lucru președintelui”, a declarat Zelenski, potrivit The Guardian.

Reacția lui Zelenski vine după ce la începutul acestei săptămâni, Donald Trump a declarat la bordul Air Force One că „ucrainenii și rușii pot negocia mai târziu, dar acum trebuie să se oprească la linia frontului”.

Liderul american a ezitat în repetate rânduri cu privire la aspecte cheie ale războiului, inclusiv dacă încetarea focului ar trebui să precede negocierile de pace mai ample.

Reacția Moscovei

După ce Trump a făcut propunerea privind înghețarea actualelor linii ale frontului, Moscova a reacționat, clarificând că poziția sa maximalistă nu s-a schimbat.

„Washingtonul începe acum să spună că trebuie să oprim [conflictul] imediat, că nu mai trebuie să discutăm nimic, că trebuie să ne oprim și să lăsăm istoria să judece. Vedeți, simpla oprire ar însemna uitarea cauzelor profunde ale acestui conflict”, a spus Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

O nouă întâlnire între Trump și Putin ar fi trebuit să aibă loc la Budapesta în următoarea perioadă, însă un oficial de la Casa Albă a declarat pentru BBC că nu există „niciun plan” pentru un summit în „viitorul imediat”. Moscova a reiterat, într-un comunicat privat adresat Washingtonului, preluarea controlului asupra întregii regiuni Donbas, precum și condiția de a nu fi dislocați soldați NATO pe teritoriul Ucrainei ca parte a unui acord de pace.