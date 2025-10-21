Reuters: Care sunt condițiile de pace reiterate de Moscova într-un comunicat privat adresat SUA

Moscova a reiterat condițiile sale de până acum pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-un comunicat privat adresat Washingtonului la sfârșitul săptămânii trecute, cunoscut sub numele de „non paper”.

Doi oficiali americani și o persoană familiarizată cu situația au declarat acest lucru în exclusivitate pentru Reuters.

Comunicatul a inclus cererea Rusiei de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas din Ucraina. Această cerință respinge perspectiva lui Trump potrivit căreia liniile frontului ar trebui înghețate în locațiile actuale, relevă sursa citată.

Informația vine în contextul în care un oficial de la Casa Albă a declarat pentru BBC că nu există planuri pentru o întâlnire Trump-Putin în „viitorul imediat”, deși săptămâna trecută, în urma unui apel telefonic cu Putin, președintele american anunțase că se așteaptă ca o nouă întâlnire între cei doi să aibă loc Budapesta în aproximativ două săptămâni.

Kievul respinge propunerea privind Donbasul

Săptămâna trecută, oficialii americani i-au propus lui Zelenski un plan înaintat de Kremlin de a renunța la regiunea Donbas în schimbul unor mici părți din regiunile Zaporijia și Herson. Liderul ucrainean a respins propunerea, iar Trump a declarat ulterior public că liniile frontului actuale ar trebui înghețate.

În plus, Moscova a reiterat și condiția de a nu fi dislocați soldați NATO pe teritoriul Ucrainei ca parte a unui acord de pace.