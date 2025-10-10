Evaluare BirdLife: Peste jumătate din speciile de păsări ale lumii sunt în declin

În ajunul unui summit important privind biodiversitatea din Emiratel Arabe Unite, oamenii de știință au emis un nou avertisment cu privire la sănătatea populațiilor de păsări, 61% dintre speciile evaluate înregistrând acum scăderi ale numărului lor, potrivit The Guardian.

De la privighetoarea nordică din Madagascar până la privighetoarea nordică din America Centrală, multe specii de păsări și-au pierdut habitatul din cauza extinderii agriculturii și a dezvoltării umane. În urmă cu doar nouă ani, 44% dintre speciile de păsări evaluate aveau populații în declin, conform listei roșii a speciilor pe cale de dispariție a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).

Dr. Ian Burfield, coordonatorul științific global al BirdLife, care a contribuit la supravegherea evaluării, a declarat: „Faptul că trei din cinci specii de păsări ale lumii au populații în declin arată cât de profundă a devenit criza biodiversității și cât de urgent este ca guvernele să ia măsurile pe care s-au angajat să le ia în cadrul mai multor convenții și acorduri.”

Acest lucru are loc în contextul în care sute de ecologiști se adună vineri la Abu Dhabi pentru congresul IUCN, unde va fi discutată soarta multora dintre speciile sălbatice cele mai amenințate de la nivel mondial. În fața dificultăților globale în ceea ce privește acțiunile de mediu, oamenii de știință îndeamnă guvernele să își respecte angajamentele recente de a proteja mai bine natura.

Păsările joacă un rol important în ecosisteme, ajutând la polenizarea florilor, la dispersarea semințelor și la controlul dăunătorilor. Corarii – care se găsesc în zonele tropicale – pot răspândi până la 12.700 de semințe mari pe zi, pe un kilometru pătrat.