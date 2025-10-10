Hamas are 72 de ore pentru a elibera prizonierii israelieni și a returna trupurile celor uciși

Gruparea Hamas are la dispoziție 72 de ore pentru a elibera ostaticii israelieni aflați încă în viață și pentru a preda trupurile celor uciși în timpul războiului din Gaza, potrivit unor surse diplomatice citate de Al Jazeera.

Negocierile mediate de Statele Unite și alți actori internaționali au ajuns într-un moment critic: Hamas are un termen de 72 de ore pentru a preda Israelului toți prizonierii israelieni, atât cei în viață, cât și trupurile celor morți în cei doi ani de conflict.

Totuși, există îndoieli privind capacitatea Hamas de a recupera toate corpurile, având în vedere distrugerile masive din Gaza.

Potrivit sursei, Israelul a distrus aproximativ 92% dintre locuințele din enclavă, iar întregi comunități au fost șterse de pe hartă.

Chiar și în cazul în care Hamas sau alte grupuri ar fi știut locațiile aproximative ale unor corpuri, misiunea de recuperare ar fi extrem de dificilă fără asistență tehnică specializată.