Generarea globală de energie regenerabilă depășește pentru prima dată cărbunele

Un raport al grupului de experți în climă Ember a constatat că, în primele șase luni ale anului 2025, energia regenerabilă a depășit apetitul tot mai mare la nivel mondial pentru electricitate, ceea ce a dus la o ușoară scădere a utilizării cărbunelui și gazelor, potrivit The Guardian.

Lumea a generat cu aproape o treime mai multă energie solară în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, acoperind 83% din creșterea globală a cererii de energie electrică.

Energia eoliană a crescut cu puțin peste 7%, permițând surselor regenerabile să înlocuiască combustibilii fosili pentru prima dată.

Această etapă importantă reprezintă „un punct de cotitură crucial”, potrivit Małgorzatei Wiatros-Motyka, analist senior în domeniul energiei electrice la Ember și autoare a raportului.

Ea a spus: „Energiile solare și eoliene se dezvoltă acum suficient de rapid pentru a satisface apetitul tot mai mare al lumii pentru electricitate. Aceasta marchează începutul unei schimbări în care energia curată ține pasul cu creșterea cererii.”

China și India au fost în mare măsură responsabile pentru creșterea exploziei de energie regenerabilă, potrivit raportului Ember, spre deosebire de SUA și Europa, care s-au bazat mai mult pe combustibilii fosili.

Un raport separat al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) a constatat că sursele regenerabile de energie la nivel global s-ar putea dubla până la sfârșitul deceniului, 80% din noua capacitate de energie curată fiind așteptată să provină din energia solară.

Fatih Birol, directorul executiv al IEA, a declarat: „Creșterea capacității globale de energie regenerabilă în următorii ani va fi dominată de energia solară fotovoltaică – dar și de energia eoliană, hidroenergia, bioenergia și energia geotermală vor contribui.”

AIE a declarat că China va rămâne cea mai mare piață de creștere din lume pentru energiile regenerabile, India devenind a doua cea mai mare în restul deceniului.

În aceeași perioadă, India și-a crescut cererea de energie regenerabilă de peste trei ori față de cea de electricitate – care a fost semnificativ mai slabă în acest an – ceea ce a dus la o scădere a consumului de cărbune și gaze cu 3,1%, respectiv 34%.

În schimb, cererea de energie electrică din SUA a depășit sectorul energiilor regenerabile în creștere, ceea ce a dus la o creștere de 17% a producției de energie pe bază de cărbune în prima jumătate a anului.

În UE, cererea a înregistrat doar o creștere modestă în comparație cu prima jumătate a anului trecut, însă o scădere a energiei eoliene și hidroelectrice cauzată de vreme a făcut ca nici măcar energia solară, aflată în creștere rapidă, să nu poată împiedica creșterea producției de gaze și cărbune cu 14%, respectiv 1,1%.