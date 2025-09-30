Prima pagină » Politic » Diana Buzoianu: Delta Văcărești e protejată prin lege, dar fără consecințe dure, problemele se repetă

Diana Buzoianu: Delta Văcărești e protejată prin lege, dar fără consecințe dure, problemele se repetă

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenția la Digi24 că Delta Văcărești are nevoie de aplicarea fermă a legii și de colaborare între instituții, pentru ca zona să fie protejată eficient.
Veste bună pentru români: Schemele de ajutor pentru energie vor fi păstrate și în acest sezon rece, anunță ministrul Energiei
Veste bună pentru români: Schemele de ajutor pentru energie vor fi păstrate și în acest sezon rece, anunță ministrul Energiei
Nicușor Dan spune că 60% dintre copiii din România urăsc matematica
Nicușor Dan spune că 60% dintre copiii din România urăsc matematica
Nicușor Dan, întrebat dacă există un plan în cazul în care CCR respinge legea pensiilor magistraților: Este o chestiune mult exagerată în spațiul public
Nicușor Dan, întrebat dacă există un plan în cazul în care CCR respinge legea pensiilor magistraților: Este o chestiune mult exagerată în spațiul public
Litoralul românesc, în scădere în 2024. Soluțiile lui Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Est pentru atragerea turiștilor în viitor
Litoralul românesc, în scădere în 2024. Soluțiile lui Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Est pentru atragerea turiștilor în viitor
Nicușor Dan despre reducerile din educație: A existat un imperativ de a reduce deficitul
Nicușor Dan despre reducerile din educație: A existat un imperativ de a reduce deficitul
Rareș Mustață
30 sept. 2025, 22:38, Politic

Diana Buzoianu a declarat că Delta Văcărești beneficiază de statut legal de arie protejată, însă lipsa unor sancțiuni imediate și ferme face ca încălcările să se repete.

Ea a subliniat că este nevoie ca poliția, Primăria Capitalei și Garda de Mediu să colaboreze pentru a impune reguli clare și pentru a preveni distrugerile.

„Dacă nu sunt consecințe imediate și dure, se repetă. Trebuie pusă legea în aplicare. Inclusiv poliția trebuie să fie implicată, iar colaborarea cu Primăria era esențială,” a spus Buzoianu.

Buzoianu a adăugat că există probleme și la nivelul altor instituții, precum Romsilva și Apele Române, și a punctat că Delta Dunării suferă în continuare din cauza unui plan de management deficitar.

„Era o lipsă de corelare imensă. Toate instituțiile au ajutat la îmbunătățirea planului, dar trebuie să fie unul practic. Fondurile europene nu trebuie risipite, iar pentru acel plan s-au plătit deja 10 milioane de euro,” a afirmat ea.