Daniel Zamfir: Aberant ca instanța să suspende un acord de mediu pentru că pe acolo e un culoar de popândăi

Senatorul PSD cere finalizarea investițiilor în unități începute acum 30-40 de ani, oprite de instanțe, la sesizarea unor ONG-uri: „Eu am înțeles că trebuie să avem grijă și de niște peștișori și de niște păsărele cărora le tulburăm cuibul, dar România trebuie să se dezvolte și dezvoltarea unei țări înseamnă până la urmă să afectezi mediul”.

„Eu am avut zilele trecute o dispută și continui s-o am cu doamna ministru al Mediului. Eu îmi doresc foarte tare, am și avut un proiect de lege acum trei ani, să se continue construcția acelor hidrocentrale începute încă de pe vremea lui Ceaușescu, hidrocentrale care unele dintre ele sunt realizate în proporție de 75%-80%, una chiar 95% și care din diverse motive, printre care și faptul că intrând în UE, noi a trebuit să ne stabilim niște arii protejate și atunci, dintr-o eroare, zic eu, cei care din birou au desenat ei ariile protejate în România au trasat arii protejate peste niște construcții deja existente și acum s-a solicitat ca pentru autorizarea construcției să faci fel și fel de proceduri, care sunt absolut greoaie și ne împiedică să terminăm aceste obiective, care sunt esențiale pentru economie”, spune Daniel Zamfir

Investiții neterminate în 30 de ani

Întrebat de ce nu a fost pus altceva în loc, pentru că timp de 30 de ani, tot PSD și PNL au fost la putere și ar fi avut destul timp să termine aceste investiții, despre care Zamfir spune că sunt la 75% și de ce nu au fost făcute până acum, dacă chiar merită, Daniel Zamfir răspunde: „Sigur că merită, merită și aici vreau să știți ceva. Eu nu accept acest discurs de genul domnule, nu merită, pentru că ele produc mult prea puțin față de… nu. (…) Costul de mediu care este? Pentru că acele baraje s-au turnat, cantitatea de beton, că am auzit și inepția asta, că atunci când torni beton, amprenta de carbon e mare și așa mai departe. Ca să zic așa, agresiunea asupra mediului s-a produs acum 40 de ani, eu acum doar dau drumul la apă”, mai spune Zamfir.

Chestionat despre posibila oprire, în loc să se meargă mai departe cu această agresiune asupra mediului, Zamfir răspunde: „Să opresc ce? Care-i agresiunea? Că acuma, dacă barajul e turnat, dau drumul la apă, să produc curent electric (…). Rolul major pe care-l are energia hidro este să echilibreze sistemul energetic național (…). Domnule, nu poate un ministru al Mediului să intre peste o companie din sistemul energetic național, Hidroelectrica, să decidă dacă e sau nu rentabil să construiască ceva. Asta este strict treaba Ministerului Energiei și a companiei respective”.

Diana Buzoianua spus de fapt că acolo sunt niște probleme juridice, sunt niște procese, sunt verdicte care au oprit acele investiții. La aceasta, Daniel Zamfir spune că: „Este absolut aberant să constatăm că o instanță suspendă un acord de mediu, pentru că în trecut pe acolo era un culoar de popândăi (…). România trebuie să se dezvolte. Eu am înțeles că trebuie să avem grijă și de niște peștișori și de niște păsărele cărora le tulburăm cuibul și lilieci și așa mai departe, dar România trebuie să se dezvolte și dezvoltarea unei țări înseamnă până la urmă să afectezi mediul. Vă aduceți aminte că acum vreo trei-patru ani, am întârziat un an și jumătate să construim un tronson de autostradă, pentru că pe acolo trecea gândacul croitor și trebuia să-l protejăm? Sau când am deranjat un cuib de lilieci?”.

Zamfir adaugă că „nu neapărat asta-i legea”, iar despre normele europene în materie, el spune că „n-are legătură”.

Judecători care blochează procesele

Întrebat despre soluția instanței, care spune că trebuie să se oprească cu hidrocentrala, Zamfir spune: „Există numai o instanță la Cluj, unde se adună toate procesele și unde deși este așa-zisa grevă a judecătorilor, acolo, judecătorii, ce să vedeți, se adună și stabilesc să ne blocheze respectivele hidrocentrale, de la Răstolița, de exemplu”.

Întrebat dacă Diana Buzoianu ar trebui să-și dea demisia sau să fie demisă, Zamfir răspunde: „Nu, doamna Buzoianu ar trebui să înțeleagă, ea și acum întârzie emiterea avizelor pentru celelalte trei hidrocentrale, are prerogativa și baza legală ca pentru cele trei hidrocentrale rămase în discuție să poată să convoace acea comisie de analiză tehnică a ministerului și să poată da acordul de mediu, pentru că discutăm de niște obiective stabilite în CSAT, sunt de siguranță națională. Repet, energia hidro este cea mai ieftină energie și cea mai verde”.