Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu

Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat astăzi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), ca urmare a avertizărilor meteorologice şi hidrologice de cod galben, portocaliu şi roşu emise de Administraţia Naţională de Meteorologie şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Şedinţa extraordinară a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop.

Acesta a subliniat că, în următoarele 24 de ore, cantităţile de precipitaţii pot depăşi de două ori media unei luni, ceea ce poate conduce la inundaţii locale şi probleme pe cursurile de apă. Deşi solul uscat poate absorbi parţial apele, există riscul producerii de viituri rapide şi de depăşiri ale cotelor de inundaţie. Populaţia este rugată să evite depozitarea materialelor în apropierea canalelor de scurgere pentru a nu bloca evacuarea apelor.

Meteorologii anunţă ploi abundente, de până la 110 litri pe metru pătrat în judeţele Dolj şi Olt, unde a fost emis cod roşu, intensificări ale vântului cu rafale de 70–90 km/h în Capitală şi în sudul ţării, precum şi ninsori viscolite la altitudini de peste 1500 de metri, cu depuneri de zăpadă de până la 50 de centimetri. În acelaşi timp, hidrologii au emis avertizări de cod galben, portocaliu şi roşu pe mai multe râuri din sud-vest, Muntenia, Dobrogea şi Moldova, unde se aşteaptă viituri şi posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

Reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române” au mobilizat 75 de utilaje şi peste 500 de oameni pregătiţi să intervină, menţinând contactul permanent cu administraţiile bazinale, prefecturile şi autorităţile locale. Totodată, au fost verificate acumulările de apă şi s-a colaborat cu Hidroelectrica pentru gestionarea viiturilor. În judeţele Dolj şi Olt, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă au dispus manevre preventive, cu echipe operative şi mijloace tehnice suplimentare.

Ministerul Mediului reaminteşte responsabililor de amenajări hidrotehnice şi acumulări piscicole că este obligatorie respectarea strictă a regulilor de exploatare şi monitorizarea permanentă a lucrărilor pentru a proteja populaţia şi mediul. Avertizările rămân în vigoare în perioada 2–5 octombrie 2025, iar prognozele vor fi actualizate în funcţie de evoluţia fenomenelor.