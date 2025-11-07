Prima pagină » Meteo » Atenționare hidrologică. Cod galben de inundații pe râul Jiu: Risc de viituri și depășiri ale cotelor de atenție

Atenționare hidrologică. Cod galben de inundații pe râul Jiu: Risc de viituri și depășiri ale cotelor de atenție

Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis cod galben de inundații pentru bazinul hidrografic al Jiului, valabil de vineri până duminică.
Sursa foto: Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor
Andreea Tobias
07 nov. 2025, 11:33, Știrile zilei

Ca urmare a ploilor intense anunțate de meteorologi și a propagării apelor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinul Jiu și posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Avertizarea este valabilă în intervalul 7 noiembrie, ora 14:00 – 9 noiembrie, ora 12:00 și vizează județele Hunedoara, Mehedinți și Gorj.

„În intervalul 07.11.2025 ora 14:00 – 09.11.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Jiul de Vest (judeţul Hunedoara), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Jiul de Est – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara și Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj și Mehedinţi), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj)”, arată hidrologii.