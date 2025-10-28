Uraganul Melissa: Autorităţile avertizează asupra crocodililor „strămutaţi”

Autoritatea Regională de Sănătate a transmis: „Ploile abundente şi inundaţiile asociate cu uraganul Melissa ar putea duce la strămutarea crocodililor din habitatele lor naturale”.

Aceştia au recomandat populaţiei să nu încerce să captureze sau să rănească vreun crocodil.

Agenţia Naţională pentru Mediu a anunţat că singura specie de crocodil din Jamaica se găseşte în principal de-a lungul coastei de sud, între St. Thomas şi Westmoreland, cu populaţii mai mici în Hanover şi Trelawny.

Uraganul Melissa, care a lovit marţi Jamaica a fost retrogradat de la categoria 5 la categoria 4, iar Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) a anunţat că viteza rafalelor a scăzut de la aproximativ 300 de km/h la aproximativ 240 km/h.

Oficialii locali au emis alerte maxime şi recomandă populaţiei să rămână în adăposturi sigure pe durata furtunii.