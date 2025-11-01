Echipe de ajutor intervin în Jamaica după uraganul Melissa, care a lăsat în urmă cel puțin 19 morți

Echipele de salvare și ajutor umanitar s-au mobilizat sâmbătă în întreaga Jamaică pentru a ajunge în comunitățile încă izolate la patru zile după trecerea uraganului Melissa, care a provocat distrugeri masive și a lăsat în urmă cel puțin 19 morți pe insulă.

Ajutoarele de urgență au început să ajungă în parohiile Elizabeth și Westmoreland, puternic afectate și izolate zile întregi din cauza drumurilor blocate de copaci și stâlpi de beton prăbușiți, potrivit Associated Press.

În unele sate, localnicii au fost nevoiți să folosească apă din râuri pentru nevoile zilnice și să se hrănească cu nuci de cocos și fructe de pâine coapte.

Ministrul Protecției Sociale, Pearnel Charles Jr., a condus unul dintre convoaiele cu ajutoare, alimente, apă, pături, medicamente și folii de plastic pentru acoperișuri.

„Facem tot ce putem pentru a ajunge la fiecare comunitate izolată”, a declarat acesta.

Melissa, care a atins coasta sud-vestică a Jamaicăi marți, a fost un uragan de categoria 5, cu viteze ale vântului de până la 295 km/h.

Furtuna a distrus linii de înaltă tensiune, clădiri și culturi agricole, întrerupând rețelele de electricitate, alimentarea cu apă și lanțurile de aprovizionare.

Alte 31 de decese au fost confirmate în Haiti

O echipă americană de intervenție în caz de dezastru, activată de secretarul de stat Marco Rubio, a ajuns în Jamaica pentru a sprijini operațiunile umanitare.

„Statele Unite sunt alături de poporul jamaican și pregătite să livreze rapid ajutoare de urgență”, a transmis Ambasada SUA la Kingston.

Ministrul Mediului, Matthew Samuda, a cerut sprijin public pe rețeaua X pentru a găsi folii de plastic necesare locuințelor rămase fără acoperiș, în timp ce prim-ministrul Andrew Holness a anunțat că prioritatea imediată este restabilirea energiei electrice și a comunicațiilor, mai ales în zona orașului Falmouth, grav afectată de inundații.