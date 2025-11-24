Doi bărbați au plănuit o lovitură cu o armată de oameni ai străzii: voiau să ucidă toți bărbații și să transforme femeile și copiii în sclavi sexuali pe o insulă haitiană

Bărbații Gavin Rivers Weisenburg, 21 de ani, din Allen, Texas, și Tanner Christopher Thomas, 20 de ani, din Argyle, Texas, au fost inculpați joi la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Est al Texasului, au informat procurorii federali printr-un comunicat de presă, Scrie The Seattle Times.

Potrivit rechizitoriului, Weisenburg și Thomas au început să planifice lovitura în august 2024. Cei doi plănuiau să călătorească cu o barcă cu pânze către Gonave, o insulă cu aproximativ 87.000 de locuitori care aparține de Haiti, și să o preia prin forță.

Pentru a se pregăti, bărbații au început să învețe abilități pe care le considerau utile. Amândoi învățau limba creolă haitiană, conform rechizitoriului.

Weisenburg s-a înscris în august 2024 la North Texas Fire Academy din Rockwall, Texas, pentru a învăța protocoale de comandă și control, dar a eșuat și a fost exmatriculat în februarie 2025. După eșec, el a călătorit în Thailanda pentru a învăța să navigheze. Cei doi plănuiau să cumpere o barcă cu pânze pentru a ajunge la Gonave, dar din cauza costurilor, Weisenburg nu s-a înscris la școala de navigație.

Plănuiau să recruteze oameni ai străzii

Thomas s-a înrolat în Forțele Aeriene ale SUA în ianuarie 2025. El i-a trimis un mesaj lui Weisenburg, spunând că s-a înscris în armată pentru a ajuta la realizarea planurilor lor. Inițial a fost repartizat în Germania, dar apoi plasamentul i-a fost schimbat în Maryland. Cei doi plănuiau să recruteze și să plătească persoane fără adăpost din zona Washington pentru a se alătura loviturii, conform rechizitoriului.

De asemenea, cei doi au cercetat arme și muniție și plănuiau să cumpere arme de tip militar. Odată ce ar fi preluat controlul insulei, intenționau să ucidă bărbații și să transforme femeile și copiii în sclavi sexuali pentru a-și duce la îndeplinire fanteziile de viol, potrivit rechizitoriului.

Rechizitoriul menționează și co-conspiratori, dar nu-i identifică și nici nu specifică rolurile pe care aceștia le-ar fi putut avea în complot. Nu este clar cum au aflat oficialii federali despre planurile de lovitură.

Weisenburg și Thomas au fost acuzați de conspirație pentru uciderea sau răpirea de persoane într-o țară străină. De asemenea, au fost acuzați de exploatare sexuală a copiilor pentru producerea unui videoclip sexual explicit cu un minor.

Avocatul lui Weisenburg a refuzat să comenteze. John Helms, avocatul lui Thomas, a declarat că va pleda nevinovat luni. Helms a precizat că încă nu a primit dovezile guvernului în caz și că îl va apăra pe Thomas viguros împotriva acuzațiilor.

Dacă vor fi găsiți vinovați pentru conspirația federală de a comite omor într-o țară străină, cei doi riscă închisoarea pe viață. În cazul condamnării pentru producerea de pornografie infantilă, fiecare ar putea primi între 15 și 30 de ani de închisoare federală.