Uraganul Melissa face victime: Trei persoane au murit în Jamaica, alte patru în Haiti și Republica Dominicană

Cu viteze ale vântului de până la 282 km/h, uraganul Melissa este o furtună de categoria a cincea – puterea maximă. Se intensifică și se așteaptă să atingă uscatul pe insula din Caraibe marți dimineața, transmite BBC.

Uraganul a produs patru decese în Haiti și Republica Dominicană, pe lângă viețile pierdute în Jamaica.

Experții avertizează că ritmul lent al Melissei ar putea însemna ploi torențiale prelungite în unele zone, crescând riscul de inundații mortale și alunecări de teren.

Guvernul jamaican a ordonat evacuarea unor părți din Kingston. Într-un interviu acordat BBC, ministrul jamaican al educației, Dana Morris Dixon, a avertizat asupra unei furtuni iminente „cum nu am mai văzut niciodată”.

„Am avut ploi toată luna octombrie. Așadar, solul este deja foarte saturat. Și dacă plouă atât de mult, vom avea inundații, inundații extinse și alunecări de teren în zonele muntoase”, a declarat ea pentru BBC Newshour.

Ministrul a adăugat: „Avem 881 de adăposturi. Am activat toate adăposturile noastre. Toate sunt gratuite.”

O aeronavă Hurricane Hunter, care colectează date în timpul furtunilor severe și elaborează prognoze privind traiectoria și intensitatea uraganelor, a fost forțată să renunțe la o misiune după ce a experimentat turbulențe severe, a declarat pentru CBS un purtător de cuvânt al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA.