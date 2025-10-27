Uraganul Melissa devine furtună tropicală de categoria 5, amenințând Jamaica

Centrul furtunii se afla la aproximativ 210 km sud de Kingston, deplasându-se cu doar 5 km/h spre vest.

Centrul Național pentru Uragane a transmis că locuitorii trebuie să se adăpostească, anunțând: „Vânturile devastatoare și ploile abundente de astăzi și luni vor provoca inundații fulgerătoare catastrofale și care pun viața în pericol, precum și numeroase alunecări de teren”.

Ploile torențiale afectează deja părți din Haiti, iar în Jamaica se estimează condiții de furtună tropicală.

Duminică, guvernul de la Kingston a emis ordine de evacuare obligatorii pentru mai multe comunități vulnerabile de coastă, inclusiv părți din Kingston, pe măsură ce Melissa se apropie de insulă.

Pe lângă Jamaica, Cuba a emis avertizare pentru provinciile Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo și Holguin, Haiti se află sub avertizare de furtună tropicală, iar Bahamas a emis, de asemenea, o avertizare.

Melissa reprezintă o amenințare triplă prin ploi extreme, inundații și alunecări de teren, vânturi devastatoare și valuri puternice de furtună.