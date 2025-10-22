Furtuna tropicală Melissa aduce ploi torențiale și risc major de inundații în Haiti și Jamaica

Furtuna tropicală Melissa s-a intensificat în centrul Mării Caraibilor, aducând ploi torențiale și vânturi puternice de până la 80 km/h, potrivit Centrului Național pentru Uragane al SUA (NHC) din Miami.

Miercuri dimineață, centrul furtunii se afla la aproximativ 525 de kilometri sud-sud-vest de Port-au-Prince, capitala statului Haiti, deplasându-se spre vest cu 19 km/h.

Ploile puternice au paralizat traficul în capitala Republicii Dominicane, Santo Domingo, unde au fost anulate și meciurile din liga profesionistă de baseball.

În Haiti, autoritățile și localnicii se tem de inundații severe, mai ales că eroziunea extinsă face țara extrem de vulnerabilă în fața furtunilor tropicale.

Pentru sudul Haitiului a fost emisă o alertă de uragan, iar Jamaica se află sub avertizare de furtună tropicală.

Meteorologii estimează că între 125 și 250 mm de precipitații ar putea cădea în sudul Haitiului și al Republicii Dominicane până vineri, cu cantități mai mari izolat.

În Jamaica sunt așteptate ploi abundente, iar în nordul insulelor Hispaniola, Aruba și Puerto Rico sunt prognozate cantități mai reduse.

Specialiștii avertizează că există un risc semnificativ de inundații rapide și alunecări de teren, iar populația este îndemnată să rămână vigilentă.

Furtuna ar putea să se intensifice treptat în următoarele zile, însă traiectoria sa rămâne incertă.