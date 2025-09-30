Consiliul de Securitate al ONU va vota viitorul forței străine din Haiti

În prezent, doar 1.000 de ofițeri de poliție, majoritatea din Kenya, sunt desfășurați în Haiti în cadrul Misiunii Multinaționale de Securitate (MSS) pentru a sprijini poliția haitiană suprasolicitată în lupta sa împotriva violenței crescânde a bandelor.

„În fiecare zi, vieți nevinovate sunt stinse de gloanțe, foc și frică”, a declarat Laurent Saint-Cyr, care conduce Consiliul Prezidențial de Tranziție din Haiti, la reuniunea diplomatică emblematică a ONU de săptămâna trecută.

Saint-Cyr și-a exprimat sprijinul pentru propunerea SUA și Panama de a transforma MSS într-o forță mai rezistentă pentru o perioadă inițială de un an. Noua forță ar putea fi alcătuită din maximum 5.500 de membri în uniformă, inclusiv ofițeri de poliție și militari, spre deosebire de MSS, care este formată doar din forțe de ordine.

Președintele Kenyei, William Ruto, a declarat săptămâna trecută că „cu personalul potrivit, resursele adecvate, echipamentul adecvat și logistica necesară, securitatea din Haiti poate fi restabilită”.

Impulsul ar fi însoțit de crearea unui birou de sprijin în cadrul ONU, sugerat în urmă cu câteva luni de secretarul general Antonio Guterres, pentru a oferi sprijinul logistic și financiar necesar.

Cea mai săracă țară din America, Haiti, a suferit mult timp din cauza bandelor criminale violente care comit crime, violuri, jafuri și răpiri pe fondul unei instabilități politice cronice. Situația s-a înrăutățit semnificativ de la începutul anului 2024, când bandele l-au constrâns pe prim-ministrul de atunci, Ariel Henry, să demisioneze.

Țara, care nu a mai organizat alegeri din 2016, a fost condusă de atunci de un Consiliu Prezidențial de Tranziție.