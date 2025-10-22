Armata rusă a lovit o grădiniță din Harkov cu drone Shahed. O persoană a murit; 48 de copii erau înăuntru

Forțele ruse au atacat Harkovul miercuri dimineață, lovind și incendind o grădiniță în care se aflau 48 de copii, potrivit autorităților.

Primarul orașului, Ihor Terehov, și șeful Administrației Militare Regionale Harkov, Oleh Sinehubov, au anunțat că au avut loc cel puțin trei explozii în zonă.

„O grădiniță privată din districtul Kholodnohirsk a fost lovită. La locul atacului s-a declanșat un incendiu”, a declarat Terehov, adăugând ulterior că nu există informații despre răniți în rândul copiilor.

Un bărbat a fost ucis și alte șase persoane au fost rănite în urma atacului, care a avut loc în jurul orei 09:00.

Potrivit primarului, datele preliminare indică faptul că Rusia a folosit drone Shahed pentru a lovi orașul.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că mulți copii prezintă „reacții acute de stres”.

El a distribuit fotografii ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, care arată copii fiind evacuați din locul atacului.

„Nu există nicio justificare pentru un atac cu dronă asupra unei grădinițe și nici nu poate exista vreodată. Este clar că Rusia devine tot mai sfidătoare. Aceste lovituri sunt o palmă dată tuturor celor care insistă asupra unei soluții pașnice. Bandiții și teroriștii pot fi puși la punct doar prin forță”, a declarat Zelenski.