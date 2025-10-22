Spitalul privat din Constanța, după raportul Ministerului Sănătății: Neregulile sunt administrative, nu medicale

„În urma raportului transmis de Ministerul Sănătății, dorim să precizăm că aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă și tehnică, inclusiv cele aferente contractelor externalizate, și se află deja în curs de remediere. Echipa noastră a demarat toate măsurile necesare pentru actualizarea și optimizarea procedurilor interne, în deplină conformitate cu recomandările Ministerului Sănătății. Menționăm că activitatea Armonia Hospital se desfășoară în continuare în limitele permise de reglementările în vigoare, asigurând continuitatea serviciilor medicale, astfel încât pacienții să poată beneficia fără întreruperi de serviciile noastre. Armonia Hospital își reafirmă angajamentul pentru respectarea legislației în vigoare și menținerea celor mai înalte standarde profesionale în toate aspectele activității sale”, se arată în comunicatul transmis de spital, citat de CT100.ro.

Ce nereguli au fost găsite

Neregulile de la spital au fost descoperite în urma controalelor făcute după decesul unei tinere, la scurt timp după naștere. Raportul Ministerului Sănătății arată că spitalul a funcționat cu autorizație sanitară, deși clădirea era autorizată ca hotel, iar spațiile de spitalizare sunt camere mult prea mici pentru scopul medical. Blocul operator și secția ATI au fost închise, iar unitatea funcționează doar în regim ambulatoriu. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că secția ATI era „o improvizație care a pus viața în pericol pentru numeroși pacienți”, iar Direcția de Sănătate Publică Constanța a emis „aviz sanitar de funcționare în contradicție totală cu realitatea din teren”.

În salonul ATI, inspectorii au găsit măști și baloane de resuscitare expirate de peste un an, geluri ecograf murdare și dezinfectanți cu termen depășit. Sala de operații avea doar 2,4 metri înălțime în loc de 3,2 metri, ferestre acoperite cu jaluzele și pereți nelavabili, iar la data controlului autoclavul nu funcționa. Produsele sanguine erau depozitate într-un frigider de bucătărie nevalidat, iar laboratorul extern de analize nu avea acreditare RENAR pentru probele de sterilitate. Spitalul avea 4 paturi ATI în loc de 3 autorizate, în saloane sub 12 metri pătrați, fără ca paturile să fie clasificate conform normelor legale.