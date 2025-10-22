UPDATE 16:55 Spitalul privat din Constanța, după raportul Ministerului Sănătății: Neregulile sunt administrative, nu medicale

Spitalul privat din Constanța, unde o tânără a murit la scurt timp după naștere, a reacționat după publicarea raportului Ministerului Sănătății care a scos la iveală nereguli grave. Unitatea medicală susține că problemele identificate sunt natură administrativă.

„În urma raportului transmis de Ministerul Sănătății, dorim să precizăm că aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă și tehnică, inclusiv cele aferente contractelor externalizate, și se află deja în curs de remediere”, se arată în comunicatul transmis de spital, citat de CT100.ro.

Mai multe detalii, AICI.

Știrea inițială:

Unitatea sanitară funcționează într-un imobil format din demisol, parter și 3 etaje care are ca destinație hotel. Abia pe 29 iulie 2024, Primăria Constanța a autorizat executarea lucrărilor de schimbare a destinației din hotel în spital.

Echipa de control a stabilit că din 2009 până în 2025, spitalul a funcționat cu autorizație sanitară de funcționare de spital, deși destinația clădirii era de hotel, iar spațiile de spitalizare sunt de fapt camere de hotel, mult prea mici pentru scopul medical.

Compartimentul ATI prezintă nereguli majore. În structura aprobată de Ministerul Sănătății și în Autorizația Sanitară de Funcționare sunt prevăzute 3 paturi, însă la fața locului au fost identificate 4 paturi ATI, distribuite în 2 saloane a câte 2 paturi. Cele 2 saloane nu respectă suprafața netă minimă de 12 metri pătrați per pat.

Săli de operații care nu respectau normativele legale

Compartimentul ATI funcționează fără clasificare conform Ordinului 1500/2009. Anchetatorii nu au putut stabili din care categorie fac parte paturile, dacă sunt de terapie intermediară, îngrijire postoperatorie sau supraveghere postanestezică. Mai mult, nu există organizat un filtru pentru pacienți, personal, vizitatori și aprovizionare, așa cum prevede legislația.

Sala de operații nu respectă niciun normativ legal. Înălțimea este de doar 2,4 metri în loc de 3,2 metri. În sala de operații existau ferestre acoperite cu jaluzele, organizare care contravine normativelor în vigoare. Finisajele pereților nu sunt lavabile, ceea ce împiedică operațiunile de curățare și dezinfecție corespunzătoare. Temperatura și umiditatea nu sunt monitorizate.

Nu există filtru organizat pentru bolnavi și pentru personalul medical, care ar trebui să cuprindă vestiar și grup sanitar cu duș. Spitalul nu are echipamente pentru determinări de urgență, analize rapide care ar trebui folosite împreună cu serviciul ATI. Spațiile nu sunt organizate în flux, astfel nu se asigură circuite separate pentru instrumentarul și materialele nesterile de cele sterile.

Inspectorii au găsit produse medicale expirate

La verificarea făcută pe 15 octombrie 2025, ora 12:00, inspectorii au găsit produse medicale cu termene de valabilitate depășite. În salonul ATI au fost descoperite mască balon sterilizată și balon Ruben sterilizat, ambele cu termen de expirare august 2024, deci expirate de peste un an.

Gelurile ecograf aveau termen de valabilitate depășit, iar unele recipiente prezentau urme vizibile de murdărie. La nivelul sălii de tratamente pediatrie, anchetatorii au găsit dezinfectant Aniosgel cu data expirării august 2025. La oficiul alimentar, un alt dezinfectant Aniosgel avea data expirării martie 2025.

Produsele biocide erau folosite în mod necorespunzător. Unitatea sanitară nu are avizele sau autorizațiile actualizate pentru toate produsele biocide. Există diferențe între documentele întocmite de unitatea sanitară, precum Protocolul de utilizare, și informațiile din actele administrative de plasare pe piață din punct de vedere al metodei de aplicare, concentrației de lucru și timpului de acțiune al produsului biocid.

Produs biocid folosit neconform

Unul dintre produsele biocide verificate se folosește neconform atât din punct de vedere al avizului, cât și al procedurii operaționale de utilizare.

La Unitatea de Transfuzie Sanguină, produsele sanguine erau depozitate într-o combină frigorifică de tip casnic, nevalidată de Centrul de Transfuzie Sanguină.

Unitatea sanitară are încheiat contract de prestări servicii cu un furnizor extern de analize pentru probele de autocontrol. Însă, în urma verificărilor făcute la laborator, a reieșit că acesta nu are acreditare RENAR pentru prelucrarea tipului de probe menționate, respectiv probe recoltate de pe suprafețe, din aer și probe de sterilitate.