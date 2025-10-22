Prima pagină » Politic » Ministrul Energiei, despre explozia din Rahova: vom coopera „chirurgical” cu MAI și DSU după anchetă

Ministrul Energiei, despre explozia din Rahova: vom coopera „chirurgical” cu MAI și DSU după anchetă

Bogdan Ivan anunță colaborare strânsă cu Ministerul de Interne și cu șeful DSU, Raed Arafat, pentru a preveni situații care pun în pericol vieți; autoritățile vor interveni punctual după finalizarea expertizei procurorilor și a criminaliștilor.
Rareș Mustață
22 oct. 2025, 18:19, Politic

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri, la Guvern, că discută deja cu reprezentanți ai Ministerului de Interne și cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) pentru a identifica și elimina punctele slabe ale rețelelor de distribuție a energiei electrice și ale alimentării cu gaze.

„Lucrez foarte bine cu domnul Raed Arafat, care este un profesionist desăvârşit, și cu toți cei care vrem să preîntâmpinăm astfel de situații în care viața unor oameni o să fie pusă în pericol”, a spus Ivan.

Ministrul a mai spus că autoritățile așteaptă concluziile anchetei pentru a putea interveni punctual acolo unde sunt identificate probleme.

„După ce va fi terminată ancheta și vom ști exact, din punct de vedere tehnic, care sunt vulnerabilitățile, vom putea acționa chirurgical pe fiecare problemă în parte. Înainte, avem nevoie de expertiza procurorilor, a criminaliștilor și a specialiștilor în domeniu”, a adăugat Ivan.