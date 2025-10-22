Băluță: Cel mai probabil voi candida la PMB. Mă recomandă faptele, nu discursul politic

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis, la Antena 3 CNN, că ia în calcul o candidatură la Primăria Capitalei.

„Dacă partidul, și sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, va fi de acord, cel mai probabil voi candida la aceste alegeri pentru primăria municipiului București”, a declarat edilul.

El a vorbit despre importanța angajamentelor asumate în politică și despre seriozitatea cu care le tratează.

„Totuși cu toții milităm pentru o pasă critică de oameni care să aibă capacitatea de a-și respecta angajamentele. Ăsta este scopul pe care cu toții l-avem și sunt convins că ăsta este și punctul în care am ajuns. Adică toți interlocutorii, toți cei care ne-am asumat în acea încăpere din punct de vedere politic, am înțeles responsabilitățile și respectăm esența funcționării oricărei tip de societate. Nu toate lucrurile în viața asta se fac după cum știți în scris. Unele se fac în scris și totul se respectă. Este adevărat, dar în același timp Confucius a spus că promisiunea făcută este datorie curată”.

Întrebat dacă partidul îl va susține în mod direct, Băluță a spus că decizia sa nu ține doar de calcule politice.

„Sunt mult mai puțin politician decât vă imaginați. De altfel, performanța administrativă pe care comunitatea Sectorului 4 a avut-o aici, în București. Cele 5 miliarde de euro, fondurile europene pe care am reușit să le atragem, metroul, spitalele, străzile, parcările, creșterea calității vieții oamenilor mă recomandă mult mai mult decât abilitățile de politician.”

În privința campaniei, edilul spune că miza trebuie să fie performanța, nu confruntarea.

„Nu este relevant cât avem în sondaje. Relevant este următorul lucru și nu există, cel puțin din punctul meu de vedere, bătălie pentru o funcție sau ceva asemănător. Important pentru mine, ca locuitor al Bucureștiului, este ca un număr cât mai mare de proiecte pe care le-am făcut și le avem deja prezente în Sectorul 4 să le putem replica și la nivelul primăriei Capitalei. Despre asta este vorba. Mai puțin, și poate că este un moment foarte important pentru noi toți, pentru bucureșteni, să ne uităm cu foarte mare atenție la rezultate, să ne uităm cu foarte mare atenție la performanță. Pentru că, cu asemenea încăierări, cu asemenea discuții în contradictoriu, orașul acesta nu poate să progreseze. Iar tocmai că v-am spus că sunt mai puțin politician, gândiți-vă că marea majoritate a proiectelor pe care le-am făcut au avut nevoie de vot politic”.