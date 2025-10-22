Daniel Băluță dezvăluie: Cătălin Predoiu a dat explicații pertinente după ce Grindeanu a cerut dialog cu magistrații

Declarația vine în contextul în care Grindeanu a plecat din ședința de coaliție după ce interlocutorii au refuzat continuarea dialogului cu magistrații.

„La solicitarea pe care Sorin Grindeanu a făcut-o în legătură cu dialogul pe care trebuie să-l avem cu această categorie profesională, premierul, din păcate, nu a acceptat în momentul respectiv, în ciuda faptului că domnul Cătălin Predoiu a dat niște explicații extrem de pertinente vis-a-vis de modul în care s-a ajuns la această situație și dânsul a insistat în legătură cu necesitatea intensificării dialogului”, a declarat Daniel Băluță la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă Predoiu, care a fost anterior la Justiție și este avocat și jurist de profesie, a spus că trebuie discutat cu „sistemul”, Băluță a oferit detalii despre intervenția lui Predoiu: „Dânsul a prezentat istoricul, cum s-a ajuns în această situație, faptul că în MCV am avut prevăzut acest aspect, faptul că există directive europene în acest sens. Este adevărat că am ajuns într-un punct care este foarte dificil de suportat pentru societate, în primul rând din punct de vedere al echității, apoi din punct de vedere al resurselor financiare pe care le alocăm”.

Recomandarea a fost de intensificare a dialogului, de altfel o recomandare de bun simț, una firească, care nu are legătură cu PNL, PSD sau USR, ci are legătură cu normalitatea”.

Evoluția ședinței de coaliție după ce Grindeanu a plecat

Întrebat cum au evoluat lucrurile în ședința de coaliție și de ce Sorin Grindeanu a plecat, Daniel Băluță a răspuns: „Mai puțin sunt importante detaliile acestea, pentru că ne interesează motivul pentru care s-a întâmplat lucrul acesta și anume refuzul implementării unui grup de dialog format din reprezentanții tuturor partidelor politice, grup care să redacteze un nou proiect legislativ în această privință și grup cu care să existe un dialog cu reprezentanții profesiei”.

El a precizat că „nedorindu-se continuarea unui dialog cu acești oameni, președintele Sorin Grindeanu a considerat că este oportun să temporizeze această situație și probabil că la următoarea ședință de coaliție lucrurile acestea vor fi” rezolvate.

Întrebat care este de fapt poziția PSD în raport cu mărimea acestor pensii și cu vârsta de pensionare a magistraților, Daniel Băluță a răspuns că partidul susține echitatea, dar nu poate ignora necesitatea dialogului cu puterea judecătorească.

„Cu certitudine, așa cum v-am spus, opinia pe care orice cetățean o are, are legătură cu echitatea, cu faptul că nu trebuie să existe categorii profesionale privilegiate, însă trebuie să ținem cont de faptul că puterea judecătorească discută cu puterea politică, iar lucrul acesta, pentru a ajunge la o concluzie și pentru a ajunge la o soluție, este nevoie de dialog”, a declarat primarul Sectorului 4.