Băluță, despre Planșeul Unirii, M4 și noul spital TBC: Sunt proiecte esențiale pentru București

Daniel Băluță a explicat, la Antena 3 CNN, că lucrările la Planșeul Unirii avansează și se află în prezent la un grad de execuție de aproximativ 30%.

„Preocuparea numărul unu pe care o avem astăzi și am avut-o a fost să încurcăm cât mai puțin circulația în oraș. Faza cea mai dificilă am derulat-o pe parcursul verii. Întreruperi de circulație care să perturbe mai mult decât a fost perturbată circulația nu vor exista. Lucrările se îndreaptă către procentul de 30%. Timpul, graficul de execuție ne spune că ar trebui încheiate în cursul anului 2027. Cu certitudine vom reuși, grație eforturilor pe care constructorii le fac, să terminăm mai devreme. Este un șantier reprezentativ pentru București, un șantier care a pus în siguranță centrul Capitalei. Este un șantier de care, cu certitudine, Capitala a avut nevoie.”

În ceea ce privește proiectul Magistralei 4 de metrou, edilul a precizat că se află în faza finală de licitație.

„Acum suntem în procedura de licitație pentru magistrala M4 de metrou. Se fac în următoarele 30 de zile necesare pentru deliberarea celor de la CNSC. Așteptăm cu nerăbdare să fie desemnați câștigătorii și să dăm ordinul de începere”.

Băluță a confirmat că finanțarea este asigurată integral din fonduri europene: „Toți banii, vorbim de 17 miliarde de lei, deci 3,2 miliarde de euro, vor intra în economia României. Înseamnă 14 stații de metrou pentru București, înseamnă Gara Progresul, înseamnă foarte mult pentru viața noastră. Înseamnă că reducem circulația, că reducem poluarea, că economisim timp pentru viața noastră. Înseamnă că facem ceea ce așteaptă toți oamenii: să încercăm să avem în acest oraș o viață mai bună”.

Referindu-se la spitalul nou pentru tratarea tuberculozei, construit tot cu finanțare europeană, Băluță a precizat că proiectul va fi finalizat până în 2026.

„Până în 2026 acest spital va fi finalizat. Tot așa cum stația de pompieri pe care am făcut-o la Perșani, tot așa cum unitatea de primiri urgențe de la spitalul Bagdasar și Centrul de Arși au fost mai mult decât necesare în incidentul extrem de trist care s-a întâmplat săptămâna trecută în cartierul Rahova. Cu toate mașinile de la acest centru ISU, atât ambulanțe, cât și mașini de pompieri, au fost în întregime prezente acolo. Iar unitatea de primiri urgențe și centrul de arși au reușit să salveze vieți”.