Berceni Arena: Au reînceput sesiunile de patinaj de agrement. Anunțul primarului sectorului 4, Daniel Băluță

„De mult așteptam să fac acest anunț! Weekendul ce vine va fi unul plin la Berceni Arena”, a transmis, joi, Băluță pe pagina sa de Facebook.

Sesiunile de patinaj vor avea loc vineri, între orele 17:00-18:15, sâmbătă vor fi trei sesiuni: 14:45-16:00, 17:00-18:15 și 19:15-20:30, iar duminică patinajul va fi disponibil în cinci intervale orare: 11:00-12:15, 13:15-14:30, 15:30-16:45, 17:45-19:00 și 20:00-21:15.

„Foarte important de reținut: dacă veniți cu patinele proprii, accesul pe gheață este gratuit, iar dacă vreți să închiriați patine, acestea vă vor fi puse la dispoziție la intrarea în arenă, cu 25 lei/pereche/sesiune. De asemenea, pentru orice neclarități, vă recomand să consultați Regulamentul de Ordine Interioară şi de Utilizare a Patinoarului”, a precizat Băluță.