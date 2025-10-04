Restricții de circulație în zona Fântânii din Piața Unirii. Începe o nouă fază a lucrărilor la Planșeul Unirii

Primarul Sectorului 4 a explicat că extinderea zonei de lucru și instituirea devierilor temporare ale traficului sunt necesare pentru eficientizarea lucrărilor.

„Evoluția rapidă a lucrărilor ne determină să acționăm în termeni de eficiență, atât din punct de vedere al costurilor, cât și a duratei de execuție. Și tocmai pentru că suntem într-o zonă centrală a orașului, este obligatoriu să fructificăm acest avantaj al timpului și să tragem cât de mult se poate, atâta timp cât vremea ne va mai permite să lucrăm”, a declarat Băluță.

Constructorii au finalizat deja trei din cele patru etape ale proiectului, fiind forați 161 din totalul de 254 de piloți, integrați cu peste 650 de tone de armătură și 4.000 de metri cubi de beton.

Băluță afirmă că lucrările ar putea fi finalizate înainte de termen

„În total, muncitorii au integrat până acum peste 650 de tone de armătură în piloții forați și peste 4.000 de metri cubi de beton turnat, ceea ce înseamnă că, în scurt timp, vom putea turna și prima secțiune a noului planșeu. Sunt convins că, dacă vom reuși să menținem acest ritm, vom încheia lucrările mai devreme decât a fost stabilit inițial”, a adăugat primarul.

Băluță a prezentat și planurile pentru un pasaj pietonal subteran care va conecta stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, precum și interconectarea liniei de tramvai între Piața Sf. Gheorghe și Piața Unirii.

„Odată ce aceste investiții vor fi finalizate, tramvaiul și metroul vor fi conectate, după modelul care deja funcționează la Eroii Revoluției, prin scări, lifturi și escalatoare, astfel încât oamenii care ajung cu tramvaiul la Piața Unirii să poată ajunge la metrou, în subteran, chiar din refugiul stației de tramvai și invers”, a explicat edilul.

El a subliniat importanța implicării comunității și a mulțumit locuitorilor pentru răbdare: „Poate părea dificil, însă este clar că o astfel de facilitate va încuraja utilizarea transportului public, va crește gradul de siguranță al călătorilor în Piața Unirii și, nu în ultimul rând, va scurta timpii de deplasare. Pentru asta, avem nevoie de sprijinul oamenilor care locuiesc în această zonă și le mulțumesc, încă o dată, pentru răbdare și înțelegere”.

Șoferii sunt sfătuiți să urmeze rutele alternative stabilite de Comisia Tehnică de Circulație, iar restricțiile de circulație vor fi menținute pe durata lucrărilor de refacere a Planșeului Unirii și de implementare a pasajului pietonal și a conexiunii tramvai-metrou.