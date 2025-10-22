Lia Olguța Vasilescu: Președinții care nu-și ating target-ul electoral nu știu ce o să li se întâmple cu Manda

„Eu cred că președinții din județele care nu reușesc să-și atingă target-ul electoral, habar nu au ce o să li se întâmple cu Claudiu. Dar o să vadă. O să se convingă că în Dolj noi nu câștigăm pentru că electoratul ar fi de stânga, așa cum ni se spune de fiecare dată, ci pentru că ne respectăm promisiunile și pentru că ne organizăm exemplar”, a declarat Lia Olguța Vasilescu la Conferința Extraordinară a PSD Dolj.

Vasilescu a prezentat realizările echipei conduse de Claudiu Manda în ultimii 12 ani la Craiova, subliniind că aceste investiții justifică scorul electoral al PSD în județul Dolj. Printre realizări se numără un stadion de fotbal nou, „cel mai frumos din România”, un stadion de atletism capabil să găzduiască competiții internaționale și un spital municipal nou, „primul construit după Revoluție din fonduri de la o localitate din România”.

De asemenea, în Craiova se construiește un spital regional, „cel mai avansat dintre cele trei care se fac pe fonduri europene”, toate spitalele din subordinea municipalității au fost reabilitate, iar un parc nou a fost construit pe o fostă groapă de gunoi. Peste 800 de străzi au fost asfaltate, orașul a primit un aeroport nou, „cel mai mare din România după Otopeni”, clădiri monument istoric au fost reabilitate, iar școlile sunt în curs de reabilitare.

„În total, doar în Craiova, investiții de peste 2 miliarde de euro numai în ultimii 10 ani care au schimbat fața orașului și care i-au făcut pe mulți dintre cei care nu mai văzuseră Craiova în ultima vreme să nu o mai recunoască”, a spus Vasilescu.

Primarul Craiovei a exprimat frustrarea că „toate voturile pe care noi le-am câștigat cu multă trudă s-au pierdut atât de ușor, din păcate, în alte județe”.

Claudiu Manda, care a condus „cea mai puternică și mai unită organizație din PSD”, se retrage din funcția de președinte al organizației județene. Locul său este preluat de Cosmin Vasile, actualul președinte al Consiliului Județean Dolj, care „a dovedit că știe administrație” și „a adus județul Dolj pe locul întâi în România la absorbția de fonduri europene”.

„E greu să-l depășești pe Claudiu la organizarea de partid, știu, dar cu Claudiu secretar general la nivel național, cred că o vei face. Și mai ales că ne ai pe noi toți alături”, i-a transmis Vasilescu noului lider județean.

Lia Olguța Vasilescu a anunțat că va face parte din echipa lui Sorin Grindeanu ca reprezentant al Asociației Municipiilor din România în Biroul Permanent.

„Am fost printre primii lideri din PSD care i-au spus lui Sorin Grindeanu că trebuie să candideze pentru motivul că este unul dintre cei mai performanți miniștri pe care i-a avut România și cu siguranță singurul ministru al Transporturilor care a reușit performanța de a construi 400 de kilometri de autostradă sau drum expres, mai mult decât au construit toți ceilalți miniștri ai Transporturilor la un loc de la Revoluție încoace”, a declarat Vasilescu.

Organizația județeană PSD Dolj a adoptat cu unanimitate rezoluția de susținere a lui Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte al partidului.

Claudiu Manda va candida pentru funcția de secretar general al PSD.

La finalul conferinței, Lia Olguța Vasilescu i-a oferit lui Claudiu Manda un cadou simbolic – un tricou cu textul „După 12 ani de Manda(t). ȘEF doar acasă!”.

„Asta pentru că în sfârșit nu mai este șeful meu la organizația locală și va rămâne șef doar acasă. Avem tricouri pentru tot concediul”, a glumit primarul Craiovei.