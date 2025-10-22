Prima pagină » Politic » Cine va decide candidatul PSD la Primăria Capitalei? Băluță: Realitate

Cine va decide candidatul PSD la Primăria Capitalei? Băluță: Realitate

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, a fost întrebat cine va decide cine candidează din partea PSD la Primăria Capitalei, între el și Gabriela Firea. „Realitatea”, a spus Băluță.
Andreea Tobias
22 oct. 2025, 21:02, Politic

Rugat să definească „realitatea” și să spună dacă aceasta se află în biroul lui Sorin Grindeanu, singurul candidat la congresul PSD sau „în alt birou”, Băluță a precizat că atât el, cât și Gabriela Firea fac parte din echipa de vicepreședinți a partidului.

„În primul rând vreau să vă spun că doamna Firea este o foarte bună colegă, un europarlamentar care reprezintă România cu cinste. A fost un primar general bun, cu care personal am colaborat foarte bine”, a declarat Daniel Băluță la Antena 3 CNN.

Întrebat cine va arbitra toată situația și cine va decide cine candidează din partea PSD, primarul Sectorului 4 a răspuns că decizia va fi luată pe baza sondajelor comandate de partid.

„Aceasta este o altă competiție electorală. Ține de sondajele pe care partidul le-a comandat și care sunt în derulare. Pentru că așa este normal, viața este o competiție. Nu numai în ceea ce privește această zonă cu ceilalți parteneri politici, dar inclusiv în interior”, a explicat Băluță.