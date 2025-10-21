Ciprian Ciucu: Grindeanu putea să mai aștepte și să nu iasă din ședință / Referendumul inițiat de Nicușor Dan ar trebui pus în practică

Liberalul Ciprian Ciucu a recunoscut că sunt numeroase momente de blocaj în coaliția de guvernare. El s-a referit și la momentul de marți când delegația PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu, a plecat din ședința coaliției. Putea să mai aștepte, este a treia oara când se întâmplă, a spus Ciucu.

Incidentul s-a produs în timpul ședinței de marți a coaliției la care au participat liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Ciprian Ciucu a spus că în timpul întâlnirii s-a discutat în contradictoriu despre propunerea PSD privitoare la înființarea unei comisii care să analizeze noul proiect al legii pensiilor speciale.

„S-a argumentat pro și contra formării acestui grup de lucru (…) Domnul Grindeanu nu a mai așteptat să vadă decizia coaliției, s-a ridicat și a plecat, putea să mai aștepte (…) este a treia oara când se întâmplă”, a declarat Ciucu, luni seara, la finalul unei ședințe a conducerii PNL.

El a recunoscut că la nivelul coaliției sunt numeroase blocaje.

„Coaliția nu este complet blocată, sunt momente de blocaj”, a precizat Ciucu.

Totuși, participanții au stabilit că alegerile din București vor avea loc pe 7 decembrie și că fiecare partid va avea propriul candidat.

Ciucu cere ca referendumul inițiat de Nicușor Dan să fie pus în practică

De asemenea, liberalul a publicat pe pagina sa de Facebook o opinie legată de referendumul validat anul trecut și inițiat de Nicușor Dan, afirmând că acesta este momentul potrivit pentru a fi pus în practică. Mai mult, el a adăugat că ar trebui ca în Coaliție să nu se mai amestece lucrurile, fiind de părere că un referendum legat de pensiile speciale „nu este o soluție”.

„Cred că ar fi corect ca referendumul pe București, validat anul trecut, inițiat de domnul Nicusor Dan, atunci primar general, să fie pus în practică înainte de alegerile parțiale. Indiferent de ce vrea un primar de sector sau ipoteticul primar general din viitor. Acum avem o fereastră de oportunitate, nu se stie cine va fi primar general.

P.S.

Altfel, am agreat astăzi in Coaliție să nu mai amestecăm lucrurile și să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca solutie de deblocare a relației cu CCR. Soluția va trebui sa fie constituționala și politică”, a scris liberalul.

Sursa video: B1 TV