Ivan: România are un disponibil de până la 10 miliarde de euro pentru energie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat, marți, în Parlament, prioritățile României pentru finanțări din Fondul pentru Modernizare, una dintre cele mai mari surse de finanțare pentru sistemul energetic național.

Ivan spune că România are un disponibil de până la 10 miliarde de euro, bani europeni pentru: modernizarea rețelelor de transport și distribuție a energiei, pentru construirea de parcuri eoliene și solare la pachet cu sisteme de stocare în baterii, pentru proiecte de eficiență energetică în transporturi, industrie și clădiri și pentru dezvoltarea tehnologiilor viitorului: hidrogen verde, biocombustibili, reactoare modulare.

„Ținta mea este să includ investițiile în producția de energie electrică în bandă, pentru a fi eligibile prin fondul pentru modernizare: hidrocentrale, centrale nucleare, centrale de cogenerare pe gaz. Proiectez proiecte majore, cu impact direct în producția de energie și care să producă energie ieftină minim 30 de ani de acum înainte”, a spus Ivan, pe Facebook.

Potrivit ministrului, România trebuie să devenă lider regional în tranziția energetică, „nu prin teorie, ci prin investiții concrete care se văd în teren”.