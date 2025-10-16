A murit ultimul membru al primei expediții de succes pe Everest. Ce vârstă avea Kanchha Sherpa când a ajuns pe vârf

Kanchha Sherpa era adolescent când a însoțit echipa istorică din 1953 condusă de Edmund Hillary și Tenzing Norgay Sherpa, care au devenit primii alpiniști care au ajuns pe vârful celui mai înalt munte din lume.

Cauza decesului lui Kanchha Sherpa, survenit joi dimineața devreme, nu este clară.

„Se simțea rău de câteva zile”, a declarat nepotul său, Tenzing Chogyal Sherpa, pentru AFP.

Născut în 1933, Kanchha Sherpa avea 19 ani când s-a alăturat expediției ca hamal, în ciuda faptului că nu avea experiență în alpinism.

El a întreprins o călătorie dificilă, care a durat mai mult de două săptămâni, până la tabăra de bază de pe Muntele Everest, transportând alimente, corturi și echipament, înainte de a urca la o altitudine de peste 8.000 de metri aproape de vârf.

„Era o legendă vie și o sursă de inspirație pentru toți cei implicați în alpinism și pentru cei care lucrează în acest domeniu”, a declarat Fur Gelje Sherpa, președintele asociației de alpinism din Nepal. „Ne-am pierdut protectorul”.

Kanchha Sherpa a lucrat în munții Himalaya încă două decenii după expediție, până când soția sa i-a cerut să renunțe la călătoriile periculoase, după ce mulți dintre prietenii săi au murit în timp ce asistau alte expediții de alpinism, a declarat familia sa.