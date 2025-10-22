Popularul cântăreţ şi compozitor grec Dionysis Savvopoulos-Nionios a murit. Avea 80 de ani

O figură proeminentă a scenei culturale şi intelectuale greceşti, Savvopoulos a murit marţi noaptea, a anunţat familia sa pe contul său oficial de socializare. Muzicianul fusese spitalizat în ultimele zile şi se lupta cu cancerul de câţiva ani, potrivit AP.

Savvopoulos a devenit cunoscut în anii 1960, câştigând faimă naţională cu cântecele sale subtil revoluţionare în timpul dictaturii militare din 1967-1974. A fost închis pentru scurt timp, iar cântecele sale au devenit imnuri de rezistenţă pentru tinerii şi disidenţii din Grecia.

Omagiile aduse lui Savvopoulos au venit din întreaga lume politică şi culturală greacă.

Născut la Salonic pe 2 decembrie 1944, Savvopoulos a studiat dreptul, dar nu şi-a finalizat niciodată studiile. S-a mutat la Atena în 1963 şi a început cariera muzicală, cântând în mici cluburi muzicale din capitala Greciei.

Cântecele sale au îmbinat mai multe genuri, inclusiv muzică populară grecească cu elemente rock şi folk-rock, muzica unor muzicieni americani precum Bob Dylan şi Frank Zappa, precum şi muzică tradiţională grecească.

A scris atât muzica, cât şi versurile pentru majoritatea cântecelor sale, care aveau un conţinut profund politic, romantic şi umoristic.

Savvopoulos şi-a publicat autobiografia, „De ce trec anii”, la începutul anului 2025, unde a vorbit deschis despre lupta sa cu cancerul pulmonar, diagnosticat în 2020.

„Moartea este un lucru inacceptabil. Dar odată ce îl accepţi, atunci începi să trăieşti”, a spus el într-un interviu televizat.

Savvopoulos are doi fii şi doi nepoţi. Aranjamentele funerare vor fi făcute publice ulterior, a transmis familia sa.