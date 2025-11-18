Mesajul președintelui Nicușor Dan după moartea lui Ilie Ilașcu: „Ne luăm rămas-bun de la un patriot”

Ilie Ilașcu a murit luni, la vârsta de 73 de ani, iar funeraliile vor avea loc la București.

„Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate. Ilie Ilașcu, un exemplu de verticalitate și curaj, ne amintește că lupta pentru identitate națională și demnitate merită prețul, oricât de mare ar fi acesta”, a transmis șeful statului.

În mesaj, Nicușor Dan l-a descris pe Ilașcu drept „un erou contemporan”.

„Când ne referim la eroi, adesea ne gândim la cei care s-au sacrificat în trecut pentru păstrarea libertății. Ilie Ilașcu a fost însă un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă transnistreană care, confruntat cu teribile amenințări și ani lungi de detenție politică, a rămas neclintit și nu s-a temut să riște totul pentru idealul său”, a adăugat Nicușor Dan.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace și să păstreze vie amintirea lui Ilie Ilașcu în inimile tuturor!”, a mai spus președintele.

Cine a fost Ilie Ilașcu

Ilie Ilașcu s-a născut la 30 iulie 1952, în satul Taxobeni, raionul Fălești, în fosta RSS Moldovenească.

A fost unul dintre fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia și a condus Frontul Popular din Moldova – Filiala Tiraspol în perioada 1989–1992.

A participat activ la războiul de pe Nistru, conducând trupe speciale ale Ministerului Securității Naționale din Republica Moldova.

Pe 2 iunie 1992, el și alți membri ai Grupului Ilașcu au fost arestați de forțele separatiste susținute de GRU-ul rus și deținuți politic până în 2001. În 1993, a fost condamnat la moarte de o instanță neconstituțională, iar după intervenția comunității internaționale, a fost eliberat pe 5 mai 2001 și predat autorităților din Moldova și România.

În 2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Federația Rusă și Republica Moldova poartă responsabilitatea pentru tortură și privare ilegală de libertate în cazul său.

A fost decorat cu Ordinul Național „Steaua României” – Cavaler (2001, decorație oferită de președintele Ion Iliescu), Ordinul Republicii (2010, Republica Moldova) şi numit Cetățean de onoare al municipiilor București și Chișinău, Sighișoara și al altor 37 de localități din România.

Ilie Ilașcu a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două legislaturi (1994–1998 și 1998–2000) și senator în Parlamentul României (2000–2008), reprezentând PRM.